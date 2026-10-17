Снігур за крок від основної сітки, Стародубцева програла росіянці: результати українок на турнірі WTA 500 у Нінбо

Українські тенісистки провели стартові матчі кваліфікації турніру WTA 500 у китайському Нінбо. Дарія Снігур перемогла Лінь Юйцзюнь, тоді як Юлія Стародубцева поступилася представниці Росії Анастасії Захаровій.

Про перебіг та результат матчів українок в Нінбо повідомляє Sport RBC.UA .

Снігур здолала господарку турніру

Українка Дарія Снігур, яка посідає 42-ге місце у світовому рейтингу WTA, успішно стартувала у кваліфікації турніру категорії WTA 500 у Нінбо. У першому колі вона перемогла китаянку Лінь Юйцзюнь, яка отримала спеціальне запрошення на змагання.

Поєдинок тривав 1 годину 38 хвилин. Снігур упевнено розпочала зустріч, але провалила другу партію. У вирішальному сеті українка знову перехопила ініціативу й не залишила суперниці шансів.

Дарія не виконала жодного ейсу, припустилася семи подвійних помилок і реалізувала сім із дев’яти брейк-пойнтів.

WTA 500, Нінбо. Кваліфікація, перше коло

Дарія Снігур (Україна) - Лінь Юйцзюнь (Китай) - 6:4, 2:6, 6:1

Стародубцева продовжила серію невдач

Інша українська тенісистка Юлія Стародубцева не змогла подолати стартовий раунд кваліфікації. Вона поступилася росіянці Анастасії Захаровій у двох сетах.

Матч тривав 1 годину 30 хвилин. Стародубцева виконала два ейси, припустилася трьох подвійних помилок і реалізувала єдиний зароблений брейк-пойнт. Захарова використала чотири з шести можливостей узяти подачу суперниці.

Для українки це була вже четверта поспіль поразка після US Open. Також вона вдруге цього сезону поступилася Захаровій: у червні росіянка перемогла Стародубцеву в першому колі турніру WTA 250 в Істборні.

WTA 500, Нінбо. Кваліфікація, перше коло

Анастасія Захарова (-) - Юлія Стародубцева (Україна) - 6:1, 7:5

Подальші виступи українок в Нінбо

За вихід до основної сітки Дарія Снігур зіграє проти польки Катажини Кави, яка посідає 127-ме місце у рейтингу WTA. Цього року Снігур уже двічі перемагала польську тенісистку - у кваліфікації Australian Open та на турнірі в Пекіні.

В основній сітці турніру WTA 500 у Нінбо виступлять ще дві українки - Еліна Світоліна та Марта Костюк.

Чинною чемпіонкою змагань є представниця Казахстану Єлена Рибакіна.