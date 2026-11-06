Скасували 40-річну традицію: протест Світоліної змусив WTA змінити регламент Підсумкового турніру

"Нейтральне" пояснення WTA

Традиційний спільний знімок учасниць у вишуканому вечірньому вбранні протягом десятиліть залишався однією з головних візитівок підготовчої частини турніру. Втім, цьогоріч організатори вирішили замінити загальне фото серією індивідуальних портретів. Офіційна презентація кадрів запланована на п'ятницю, 6 листопада, на медіа-платформах WTA.

Прес-служба асоціації намагається змістити фокус уваги, пояснюючи рішення прагненням краще розкрити унікальну історію, стиль та харизму кожної тенісистки.

"Портрети 2026 року матимуть нову концепцію, зосереджену на особистості кожної тенісистки. Вони підкреслюватимуть індивідуальність, особистий стиль та унікальну історію кожної учасниці, відкриваючи вболівальникам новий погляд на зірок жіночого тенісу", – зазначають у заяві WTA.

Принципова позиція Світоліної

Попри намагання організаторів подати ситуацію як іміджеве оновлення, авторитетний тенісний журналіст Бен Ротенберг стверджує: спільну фотосесію зірвала принципова відмова Еліни Світоліної.

З перших днів повномасштабного вторгнення РФ українська спортсменка категорично відмовляється від будь-яких спільних кадрів та рукостискань із представницями Росії та Білорусі.

Напругу на турнірі підсилює той факт, що Світоліна потрапила до однієї групи з росіянкою Міррою Андрєєвою та білорускою Аріною Соболенко. Саме поєдинком проти Андрєєвої українка розпочне свій шлях на Підсумковому турнірі 9 листопада.