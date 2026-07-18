Дві українські тенісистки потрапили до заявки турніру WTA Празі

У Празі стартує турнір WTA 250 – у кваліфікації братиме участь і українська тенісистка Вероніка Подрез. Для потрапляння до основного раунду їй потрібно пройти два етапа. А от Дар'я Снігур розпочне турнір з основної сітки.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційний сайт турніру .

Деталі турніру WTA 250 у Празі

У першому раунді кваліфікації Вероніка Подрез зустрінеться із місцевою тенісисткою – Терезою Крейчовою. Переможець цієї пари у фіналі кваліфікації гратиме із переможницею пари Вікторія Бервід (Чехія) – Ріна Сайго (Японія).

Цікаво, що в основній сітці турніру заявлена і наша Дар'я Снігур. Окрім Снігур на цьому турнірі також гратимуть такі відомі тенісистки, як Маріє Боузкова та Барбора Крейчікова, а також Марія Саккарі та Антонія Ружич.

Чинною чемпіонкою турніру у Празі є Маріє Боузкова.

Вероніка Подрез у сезоні 2026

19-річна тенісистка вдруге цього сезону гратиме у кваліфікації на турнір WTA. У квітні вона виступала у французькому Руані і дійшла до фіналу, де поступилася іншій українці – Марті Костюк (3:6, 4:6).

Станом на зараз Подрез посідає 136 місце у світовому рейтингу WTA.

Дар'я Снігур у сезоні 2026

24-річна українка проводить свій найпродуктивніший сезон у WTA-турі. На Вімблдоні вона вибила зі змагань Еліну Світоліну у першому раунді, а згодом пройшла Леонілу Жанжан і поступилася Ешлін Крюгер у третьому раунді.

Найуспішнішим турніром для Снігур у цьому сезоні став турнір WTA 125 у португальському Оейраші, який Дар'я виграла, здолавши у фіналі Вікторію Голубич зі Швейцарії.

Також Снігур вигравала турнір ITF 75 у словацькій Мурсці. Станом на зараз українка посідає 56 місце в світовому рейтингу.