Французький тенісист Артур Фіс здобув першу перемогу на Підсумковому турнірі ATP-2026. У другому турі групового етапу він у трьох сетах обіграв іспанця Рафаеля Ходара, завдяки чому перервав тривалу серію невдач французьких тенісистів на цих змаганнях.

ATP Finals. 2-й тур групового етапу

Артур Фіс (Франція) - Рафаель Ходар (Іспанія) - 4:6, 6:2, 6:2.

Фіс здобув вольову перемогу над Ходаром

Матч другого туру тривав 1 годину 51 хвилину. Першу партію виграв Ходар - 6:4, однак надалі француз перехопив ініціативу.

У другому сеті Фіс віддав супернику лише два гейми, а в третій партії повторив цей результат. Для обох тенісистів цей Підсумковий турнір став дебютним. У стартовому турі вони зазнали поразок: Ходар поступився Александеру Звєрєву, а Фіс - Бену Шелтону.

Француз перервав серію з десяти поразок

Перемога над Ходаром стала історичною для французького тенісу. Фіс - перший представник своєї країни з 2011 року, якому вдалося виграти матч на ATP Finals.

До цього французькі тенісисти зазнали десяти поразок поспіль на турнірі. Востаннє перемогу святкував Жо-Вілфрід Цонга, який у 2011 році дістався фіналу змагань.

Крім того, Фіс здобув 40-ву перемогу в сезоні, встановивши особистий рекорд за цим показником. Протягом 2026-го року француз та Ходар зустрічалися вже вчетверте - тепер рахунок їхніх очних протистоянь у сезоні став рівним: 2:2.

Коли відбудуться наступні матчі групи

У другому поєдинку групи "Джон Макінрой" 17 листопада о 21:30 за київським часом зіграють німець Александер Звєрєв та американець Бен Шелтон.

Заключні матчі квартету відбудуться у четвер. Артур Фіс зустрінеться зі Звєрєвим, а Рафаель Ходар протистоятиме Шелтону. Саме за їхніми результатами визначаться учасники півфіналу від цієї групи.