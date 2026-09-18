Зручний суперник для України: стали відомі всі пари 1/8 фіналу Євро-2026 з волейболу

Історія зустрічей та потенційний чвертьфінал

Суперником України стала третя команда групи D - Румунія. Статистика очних поєдинків повністю на боці "синьо-жовтих": усі 4 попередні матчі виграла Україна з однаковим рахунком 3:1 (тричі в Золотій Євролізі та один раз у відборі на ЧС).

У разі успіху в Софії, у чвертьфіналі українці зіграють із переможцем пари Франція - Португалія.

Повний розклад 1/8 фіналу Євро-2026

Матчі першого раунду плей-оф прийматимуть Софія та Турин:

Субота, 19 вересня: Польща - Латвія (16:00), Німеччина - Болгарія (19:00);

Неділя, 20 вересня: Україна - Румунія (16:00), Фінляндія - Греція (17:00), Франція - Португалія (19:00), Італія - Данія (22:05);

Понеділок, 21 вересня: Бельгія - Чехія (17:00), Словенія - Сербія (22:00).

Чвертьфінали відбудуться 22–23 вересня, півфінали - 25 вересня, а вирішальний фінальний матч за золоті нагороди прийматиме Мілан 26 вересня.

Чинним чемпіоном Європи є збірна Польщі.