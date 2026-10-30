"Це просто немислимо": у Норвегії пригрозили бойкотом ЧС-2030 з важкої атлетики в Москві

Норвегія не планує відправляти спортсменів до Росії

Президент Федерації важкої атлетики Норвегії Стіан Грімсет відреагував на рішення Міжнародної федерації важкої атлетики (IWF) провести чемпіонат світу-2030 в Москві. Посадовець категорично виступив проти участі норвезьких спортсменів у турнірі.

За словами Грімсета, якщо він залишатиметься на посаді президента федерації на момент проведення світової першості, то не дозволить національній збірній вирушити до Росії.

"Якщо я й надалі буду президентом, то чітко дам зрозуміти, що ми не відправлятимемо спортсменів на чемпіонат у Росію", - заявив функціонер.

Він також додав, що розраховує на підтримку ради федерації. Водночас, якщо керівництво організації не погодиться з його позицією, Грімсет готовий подати у відставку.

Грімсет назвав проведення чемпіонату світу у Росії немислимим

Норвезький функціонер наголосив, що країна-агресорка, яка веде війну, не повинна отримувати право на проведення міжнародних спортивних змагань такого рівня.

"Країна, яка перебуває у стані війни, будучи при цьому агресором, жодним чином не може бути господарем чемпіонату. Звісно, я певною мірою розумію, що спортсменів слід максимально захищати, щоб вони могли займатися спортом, а не політикою. Але щоб Міжнародна федерація важкої атлетики доручила Росії проведення чемпіонату світу - це просто немислимо", -підкреслив Грімсет.

Коли Норвегія визначиться з бойкотом

Наступні вибори президента Федерації важкої атлетики Норвегії мають відбутися у 2027 році - тоді завершиться дворічний термін перебування Грімсета на посаді.

У 2026 році функціонеру вже намагалися висловити недовіру, однак після голосування він зберіг керівну посаду.

Зазначимо, що Росія вперше від початку повномасштабного вторгнення отримала право провести міжнародний турнір в олімпійському виді спорту. Чемпіонат світу-2030 з важкої атлетики в Москві також матиме кваліфікаційне значення для Олімпійських ігор 2032 року.

Раніше про бойкот змагань заявила Україна. Міністр молоді та спорту Матвій Бідний наголосив, що українські спортсмени не братимуть участі у світовій першості на території держави-агресорки.