З трьома травмами до чергового титулу: українська зірка сумо пішов на ризик у Токіо

Повернення статусу озекі через біль

Вінничанин підтвердив свій високий клас на липневому турнірі в Нагої, де втретє у кар'єрі виборов Кубок імператора. Завершивши основну частину змагань із показником 12-3, Аонішікі здобув перемогу у вирішальному плей-офф. Цей результат дозволив йому офіційно повернути ранг озекі, втрачений через вимушений пропуск травневого башо.

За тріумфальним результатом стоїть серйозна боротьба з ушкодженнями. На турнір українець приїхав із травмою лівого гомілкостопа, згодом пошкодив великий палець на цій же нозі, а через нерівномірне навантаження виникли проблеми й з правою ногою. Наставник борця Аджіґава зізнався, що розглядав варіант зняття вихованця зі змагань, проте Явгусишин вирішив боротися до кінця.

Нетипова підготовка та нові виклики в Токіо

Перед стартом Aki Basho, який триватиме в Токіо до 27 вересня, український сумоїст змушений був кардинально змінити підхід до тренувального процесу. Аонішікі повністю відмовився від спарингів із елітними борцями дивізіонів секіторі, зосередившись на відновленні механіки рухів.

Під час контрольного тренування у своїй школі він провів 15 поєдинків із представниками четвертого дивізіону (сандамме), перевіряючи роботу лівої ноги та стійкість позиції. За словами тренера, головна мета на вересневий турнір – адаптувати стиль боротьби під поточний фізичний стан спортсмена та уникнути поглиблення травм.