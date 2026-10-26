Ситуація може змінитися: Бідний висловився про участь України на ЧС у Москві

Категорична позиція України

IWF довірила Москві проведення чемпіонату світу-2030 серед дорослих, де також розігруватимуться ліцензії на Олімпійські ігри-2032 у Брисбені. Це перше змагання такого рівня з олімпійського виду спорту, яке віддали Росії після початку повномасштабного вторгнення.

Бідний наголосив, що рішення виходить за всі рамки рекомендацій МОК.

"Це рішення має переважно символічне значення для росіян, але в таких умовах жодна країна, яка себе поважає, не відправлятиме туди свою команду. Це тривожний і неприпустимий сигнал, який ми будемо оскаржувати в МОК та Міжнародній федерації важкої атлетики", - заявив міністр.

Питання участі в турнірі

Попри загальний принцип України продовжувати боротьбу на міжнародних спортивних майданчиках і не поступатися ними ворогу, поїздка до столиці країни-агресорки залишається неприпустимою.

"Наша загальна позиція – брати участь у змаганнях і не лишати майданчик для росіян. Але це екстраординарне рішення, і, звісно, що наші спортсмени в Москву не поїдуть", - підкреслив очільник Мінмолодьспорту.

Водночас він зауважив, що до 2030 року ситуація ще може змінитися, і висловив великий сумнів щодо того, чи зможе РФ зрештою взагалі прийняти цей турнір.