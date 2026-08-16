Секретний ритуал: що зробила Магучіх перед чемпіонським стрибком (відео)

Що Магучіх робила перед стрибком

У фіналі чемпіонату Європи-2026 в Бірмінгемі Магучіх розпочала виступ із висоти 1,92 м, яку взяла з першої спроби. Позначка 1,95 м підкорилася українці з другої спроби.

Після цього Ярослава замовила висоту 1,97 м. Саме ця позначка згодом стала для неї переможною.

Перед черговою спробою камери зафіксували незвичний момент. Магучіх лягла на доріжку, заплющила очі та повністю зосередилася.

При цьому українка рухами рук ніби відтворювала майбутній стрибок. Лежачи на доріжці, Магучіх подумки "програвала" свою спробу, імітуючи руками окремі рухи.

Після короткого ритуалу Ярослава підвелася, вирушила до сектору та з першої спроби подолала 1,97 м.

Третій титул Ярослави

Результат 1,97 м дозволив українці виграти фінал чемпіонату Європи. Її головні суперниці Марія Жодзік із Польщі та Марія Вукович із Чорногорії зупинилися на висоті 1,95 м.

Після перемоги Магучіх спробувала підкорити 2,01 м, однак усі три спроби виявилися невдалими.

Втім, це вже не вплинуло на підсумковий розподіл нагород. Українська стрибунка здобула третій титул чемпіонки Європи в кар'єрі після перемог у 2022, 2024 та 2026 роках.