Підкорила Париж: 19-річна Чуканівська здобула історичне для України "золото" з хайдайвінгу

Лідерство з перших раундів та фінальний ризик

Для юної української хайдайверки цей чемпіонат Європи став дебютним у кар'єрі, до того ж вона була єдиною представницею нашої країни у цьому виді програми. Попри це, Чуканівська захопила лідерство з першого ж дня змагань.

Після стартового стрибка (61.10 бала) вона ділила перше місце з німкенею Іріс Корінною Шмідбауер, але вже після другого раунду (91.20 бала) стала одноосібною фавориткою.

У третьому раунді судді оцінили її виступ у 74.40 бала, що збільшило відрив від найближчої переслідувачки, італійки Елізи Косетті, до 16.90 бала.

Головна інтрига розгорнулася у фіналі. Зрозумівши, що суперниці дихають у спину, Неллі пішла на серйозний ризик та змінила раніше заявлений стрибок зі складністю 2.7 на надскладний елемент із коефіцієнтом 4.0. Ризик повністю виправдав себе - українка бездоганно виконала програму, отримавши від суддів космічні 98 балів за один стрибок.

Підсумкові результати та медальний залік

У підсумковій таблиці Чуканівська відірвалася від срібної призерки на солідні 27.50 бала.

ЧЄ-2026. Хайдайвінг (жінки). Топ-3:

Неллі Чуканівська (Україна) - 324.70 бала Еліза Косетті (Італія) - 297.20 бала Майк-Єлєна Гальсбіх (Німеччина) - 292.15 бала

Ця перемога стала першою золотою медаллю в історії українського жіночого хайдайвінгу на чемпіонатах Європи. Досі нашим дівчатам не вдавалося підкорити цю вершину.

Загалом для збірної України це вже шоста нагорода на поточному європейському форумі в Парижі та друге "золото" - першу медаль найвищого ґатунку країні принесли Олексій Середа та Ксенія Байло у синхронних стрибках з 10-метрової вишки.