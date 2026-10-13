"Мій тренер займався політикою": Горуна розкрив проблеми підготовки до Олімпіади

Олімпійський цикл був найгіршим

Горуна зізнався, що його підготовка до Олімпійських ігор у Токіо була несистемною та не відповідала професійним стандартам. Попри здобуту бронзову медаль, спортсмен вважає цей період одним із найскладніших у кар’єрі.

"Мій олімпійський цикл був абсолютно бездарним із погляду підготовки спортсмена. Не було грамотного планування. Не було нічого. Моя Олімпіада, по суті, була авантюрою", - заявив спортсмен.

За словами каратиста, головною проблемою була відсутність професійного підходу з боку тренера.

"В мене не було професійного тренера. Мій тренер займався політикою, а не підготовкою спортсмена до Олімпіади", - пояснив він.

В чому проявлявся брак підготовки

Горуна наголосив, що під час олімпійського циклу команда не приділяла належної уваги тактичній і фізичній підготовці. Зокрема, спортсменам не проводили відеоаналіз поєдинків суперників і не розробляли планів на бої.

Каратист також розповів про проблеми з розподілом тренувальних навантажень. Через це він нерідко приїжджав на змагання виснаженим і не міг зрозуміти, чому йому так важко виступати.

"За весь олімпійський цикл у нас жодного разу не було відеоаналізу, розбору поєдинків суперників, не було плану на бій", - зазначив Горуна.

На його думку, високих результатів вдалося досягти завдяки власній самовіддачі, природним здібностям і характеру. Спортсмен згадав про швидкість реакції, координацію, креативність і здатність витримувати фізичний біль та втому.

"Бронза" на Олімпіаді

На Олімпійських іграх у Токіо 2021-го року Станіслав Горуна виборов бронзову медаль у змаганнях із карате у ваговій категорії до 75 кг. Також упродовж кар’єри він здобував нагороди чемпіонатів Європи та світу, Європейських і Всесвітніх ігор.

Водночас каратист переконаний, що за належної системи підготовки міг би досягти ще кращих результатів.

"Я був аматором, мій тренер був аматором. Просто мені вдалося вийти на такий рівень і взяти медалі, які треба було: Європа, Європейські ігри, Всесвітні ігри, чемпіонат світу, Олімпіада", - підсумував спортсмен.

Горуна також назвав олімпійський період найтоксичнішим і найстресовішим у своїй кар’єрі, зокрема через стосунки з тренером та атмосферу всередині команди.