За межами сектора все інакше: Магучіх відверто висловилася про Оліслагерс і Паттерсон

Суперництво лише у секторі

Оліслагерс та Паттерсон залишаються основними конкурентками Ярослави Магучіх на найбільших міжнародних турнірах. Саме ця трійка регулярно розігрує між собою нагороди найвищого ґатунку.

Втім, принципова боротьба за золоті медалі обмежується лише межами спортивної арени.

Українська чемпіонка наголосила, що між атлетками немає жодного негативу чи особистої ворожнечі у повсякденному житті. Вони регулярно спілкуються під час спільних виїздів на змагання.

"Ми конкурентки тільки в секторі. Поза ним ми всі одна з одною спілкуємося. І коли ми приїздимо на змагання і потрапляємо в один час на обід чи вечерю, ми постійно спілкуємося. Це дуже круто, коли люди сприймають конкуренцію між одне одним лише у секторі. А коли ти виходиш за межі стадіону, то ви звичайні люди", - зазначила Магучіх.