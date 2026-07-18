Магучіх проти головної конкурентки: де дивитися онлайн-трансляцію Діамантової ліги в Лондоні

Головна дуель сезону

Для світової рекордсменки Ярослави Магучіх лондонський етап стане другим у поточному сезоні Діамантової ліги після тріумфального "золота" в марокканському Рабаті.

Цей старт буде особливим, адже Магучіх уперше в літній частині сезону на відкритому повітрі вийде в сектор проти своєї головної конкурентки останніх років – австралійки Ніколи Оліслагерс. Нагадаємо, українка поступилася австралійці у фіналі Діамантової ліги-2025, проте взяла реванш на чемпіонаті світу-2026 у приміщенні.

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У Лондоні, окрім Оліслагерс, виступить ще одна зіркова австралійка Елеанор Паттерсон, а також сербка Ангеліна Топіч, полька Марія Жодзік, Ламара Дістін із Ямайки, Марія Вуковіч із Чорногорії та господарка змагань Морган Лейк.

Планувалося, що Україну представлятимуть дві спортсменки, проте Ірина Геращенко вибула із заявки в переддень старту.

Де дивитися змагання в Україні

Офіційні старти у секторі жіночих стрибків у висоту розпочнуться о 16:10 за київським часом.

В Україні ексклюзивним транслятором Діамантової ліги є "Суспільне Спорт". Пряма онлайн-трансляція виступу Ярослави Магучіх буде доступна безкоштовно на офіційному сайті та платформах "Суспільне Спорт", місцевих телеканалах "Суспільного мовлення" та на YouTube-каналі "Суспільне Атлетика".