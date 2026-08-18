Магучіх, Геращенко та Левченко вперше в сезоні зійдуться на Діамантовій лізі

Повернення Левченко та топовий склад суперниць

Особливою подією турніру стане офіційне повернення Юлії Левченко. Через побутову травму, отриману в червні, легкоатлетка змушена була пропустити континентальну першість. До вимушеної перерви вона показувала стабільні результати та здобула "золото" на етапі серії в китайському Сямені з показником 1.99 м.

На етапі в Сілезії українкам протистоятимуть найсильніші стрибунки планети. Загалом у заявці 11 атлеток, серед яких титуловані австралійки Нікола Оліслагерс та Елеонор Паттерсон, а також призерки Євро Марія Жодзік і Марія Вукович.

Результати українських лідерок у сезоні

Ярослава Магучіх виступатиме у Польщі в статусі триразової чемпіонки Європи, виборовши черговий титул із результатом 1.97 м. Найкращий показник української зірки у 2026 році становить 2.01 м.

Ірина Геращенко продовжує успішно змагатися у своєму першому сезоні після відновлення кар'єри. На її рахунку вже 11 стартів і кращий результат на позначці 1.97 м, хоча легкоатлетка неодноразово заявляла про амбіції подолати висоту 2.00 м.

Де дивитися змагання

Змагання у жіночих стрибках у висоту в Сілезії пройдуть у неділю, 23 серпня. Старт секції заплановано на 16:00 за київським часом.

Пряма трансляція в Україні буде доступна на YouTube-каналі "Суспільне Спорт".