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Інше 17 липня 2026, 20:10

Драма на тай-брейку та загроза для плей-офф: як завершився надважливий матч України в Лізі націй

Чоловіча збірна з волейболу провела виснажливий поєдинок проти прямого конкурента
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Україна – Туреччина (фото: volleyballworld.com)
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Чоловіча збірна України з волейболу провела драматичний поєдинок 11-го туру Ліги націй проти Туреччини. Зустріч із прямим конкурентом за місце у топ-7 кардинально змінила турнірне становище "синьо-жовтих".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Волейбол. Ліга націй. 11-й тур

Україна – Туреччина – 2:3 (27:25, 25:20, 23:25, 16:25, 11:15)

Упущена перевага: як пройшов поєдинок

Після нещодавньої невдачі в матчі із Сербією підопічні Рауля Лосано потребували виключно перемоги. Початок зустрічі повністю виправдав очікування вболівальників, проте втримати ініціативу до фінального свистка українцям не вдалося.

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Хід гри по сетах:

  • 1-й сет: Турки лідирували до середини партії, але українська команда перехопила ініціативу завдяки блоку - 27:25 на користь України.
  • 2-й сет: Повний контроль "синьо-жовтих" від старту до кінця партії - переконливі 25:20.
  • 3-й сет: Суперник скористався серією помилок українців та повів 8:2, зрештою закривши сет - 25:23 на користь Туреччини.
  • 4-й сет: Провал нашої збірної. Суперники заробили вісім сетболів і реалізували перший же - 25:16.
  • 5-й сет (тай-брейк): Рівна боротьба тривала до рахунку 8:8, після чого турецькі волейболісти здійснили вирішальний ривок - 15:11.

Турнірне становище та останній шанс

Через цю поразку збірна України втратила позиції та опустилася на сьоме місце у таблиці, пропустивши Туреччину вперед. Наразі сьома сходинка є граничною - це останній прохідний квиток до раунду плей-офф Ліги націй.

Доля путівки у фінальну частину турніру вирішиться вже найближчими днями. Заключний матч основного раунду Україна проведе проти команди Німеччини в неділю, 19 липня, о 17:30 за київським часом.

Раніше ми повідомляли, що до вирішального тижня в Лізі націй збірна України підійшла із посиленим складом.

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