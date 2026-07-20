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Зустріч чемпіонів: Усик зустрівся з легендою збірної Іспанії на фіналі ЧС-20206

09:39 20.07.2026 Пн
2 хв
Український боксер підтримував "Фурію Роху" на стадіоні в Нью-Джерсі
aimg Малюгін Микита
Зустріч чемпіонів: Усик зустрівся з легендою збірної Іспанії на фіналі ЧС-20206 Олександр Усик вболівав за збірну Іспанії у фіналі (Фото: usykaa, Instagram)
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Колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик був одним із зіркових гостей фіналу чемпіонату світу-2026. На трибунах українець зустрівся з легендою світового футболу.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну сторінку Олександра Усика в Instagram.

Легендарний боксер зустрівся з не менш легендарним захисником "Фурії Рохи" у VIP-зоні стадіону в Нью-Джерсі. Варто зазначити, що саме Серхіо Рамоса Усик відзначав серед зірок збірної Іспанії, які йому імпонували.

На відео Усик та Рамос тепло привітали один одного, обмінялися міцними рукостисканнями та кількома дружніми фразами.

"Чудово бачити тебе. Ми підтримуємо одну команду. Давай, Іспанія!" - підписав відеоролик Олександр Усик.

Український десант на головному матчі

Боксер прибув на стадіон не один - компанію йому склала його кохана дружина Катерина. Окрім родини Усика, за фінальним поєдинком спостерігали і інші зіркові українці.

Зокрема, сфотографувався з Усиком президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко. А на трибунах відзначився гравець збірної України Олександр Зінченко із дружиною Владою Седан.

Зустріч чемпіонів: Усик зустрівся з легендою збірної Іспанії на фіналі ЧС-20206Олександр Усик, Андрій Шевченко та його син Крістіан (Фото: usyk17, Telegram)

До речі, Зінченко також підтримував збірну Іспанії у вирішальному матчі чемпіонату світу-2026.

Раніше ми розповідали, як саме збірна Іспанії вдруге в історії стала чемпіоном світу. А також показали, як Дональд Трамп та президент ФІФА вручили збірній Іспанії кубок ЧС-2026.

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