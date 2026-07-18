"Злим жартом став вихід до еліти": екс-тренер збірної України розкрив деталі гучної відставки

Три роки роботи на чесному слові

За словами Шафаренка, офіційна версія Федерації про "завершення термінів дії угод" не відповідає дійсності, адже юридично ніяких документів не існувало, а штаб працював на ентузіазмі та обіцянках.

"Я відпрацював три сезони без контракту. Нам виплачували преміальні та невеликі гроші під час проведення зборів чи самого чемпіонату світу. За ці три роки в збірній ми, можливо, вирішили, що нарешті довели право на повноцінний контракт. Але, на жаль, наші з ФХУ погляди не до кінця зійшлися", - зізнався Шафаренко.

Поява "теоретиків"

Парадокс у тому, що саме грандіозний тріумф українців у сезоні-2026 та повернення до елітного дивізіону вперше за 20 років стали для тренерського тандему Дмитра Христича та Олега Шафаренка злим жартом.

"Коли ми туди пройшли, у федерації раптом з'явилося багато радників – таких теоретиків, які одразу почали пропонувати речі, які може й мають право на життя в провідних хокейних країнах світу, але в принципі не відповідають реаліям українською хокею" – говорить фахівець.

Розмови про гроші

Тренери логічно розраховували на адекватні умови після історичного прориву, заявивши, що їхній штаб "гідний трохи більшого". Але спроби домовитися з президентом ФХУ Сергієм Мазуром ні до чого не призвели.

Спочатку від Шафаренка вимагали покинути київський "Сокіл", головним тренером якого він є. І хоча згодом тренеру пішли назустріч у цьому виборі, загальний компроміс так і не знайшли.

Реакція гравців збірної

Така кадрова політика ФХУ викликала серйозний резонанс серед лідерів команди. Капітан збірної Ігор Мережко вже публічно висловив розчарування через те, що сторони не змогли піти назустріч один одному.

Сам Шафаренко запевняє, що не намагався підбурювати гравців, хоча хокеїсти самі обірвали йому телефон із одним питанням: "Як так?". Втім, екс-наставник закликав збірників залишити емоції в стороні та продовжувати битися за синьо-жовтий прапор, незалежно від того, хто саме очолить команду в елітному дивізіоні.