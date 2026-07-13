Збірна України з хокею дізналася суперників на Європейському кубку націй-2026

Національна збірна України з хокею отримала календар та список суперників на Європейському кубку націй-2026. Змагання пройдуть в три етапи, і українці дізнались суперників для кожного з них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Федерацію хокею України .

Європейський кубок націй створили у 2025 році - він покликаний замінити товариські ігри збірних. Учасники кубку не борються за трофей - натомість такі ігри дозволяють збірним мати ігрову практику перед чемпіонатом світу.

Хто зіграє проти України

Розіграші кубку націй в цьому сезоні пройдуть в три етапи. І збірна України дізналась суперників на кожен з них:

Перший етап , листопад 2026 року: Польща, Італія, Велика Британія.

, листопад 2026 року: Польща, Італія, Велика Британія. Другий етап , грудень 2026 року: Франція, Польща, Угорщина.

, грудень 2026 року: Франція, Польща, Угорщина. Третій етап, лютий 2027 року: Словенія, Італія, Франція.

Історія виступів збірної на Європейському кубку націй

"Синьо-жовті" взяли участь в дебютному розіграші нового турніру. В листопаді 2025-го року наші збірники посіли друге місце в групі міжнародного вікна.

А на наступних етапах в грудні та лютому збірна України вже тріумфувала.