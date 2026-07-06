Хто замінить Христича у збірній України: 5 кандидатів на пост тренера (ексклюзив)

Збірна України з хокею розглядає кількох кандидатів на посаду головного тренера після відставки Дмитра Христича та Олега Шафаренка .

Про це РБК-Україна стало відомо з власних джерел, наближених до керівництва ФХУ.

Шорт-лист ФХУ: є іноземні кандидати

За нашою інформацією, одним з кандидатів є екснаставник збірної України Вадим Шахрайчук. Він працював із національною командою в період з 2021 по 2023 роки. Ймовірність його повернення до національної збірної оцінюється як невелика, але категорично цей варіант не відкидається.

Ще одним варіантом вважається Олександр Бобкін, який очолює збірну України U-18. На користь цього фахівця говорить його робота з юнацькою командою, але сумніви щодо призначення до національної збірної пов'язані із роботою Бобкіна на клубному рівні, оскільки він працює у Словаччині із молодіжною командою місцевого клубу "Трнава".

Також у ФХУ серед кандидатів розглядають латвійського фахівця, який має досвід роботи із національною збірною. Його ім'я наразі не розголошують.

Фахівець із "Вегаса"

Одним із кандидатів на цю посаду також є Олександр Годинюк, який працює скаутом клубу НХЛ "Вегас Голден Найтс". У цьому варіанті існують труднощі щодо поєднання двох посад, але у ФХУ вважають, що це питання можна врегулювати.

Олександр Годинюк (фото: особистий архів Олександра Годинюка)

Не виключається також і запрошення одного з тренерів, які працюють за кордоном, однак ймовірність такого сценарію теж оцінюється як невисока.

Відставка Христича та Шафаренка

Про відхід тренерського тандему Дмитро Христич - Олег Шафаренко офіційно було оголошено 6 липня 2026 року.

Напередодні стало відомо, що сторони вели перемовини про нову трудову угоду, але не змогли досягти компромісу.

Причиною зриву переговорів стали різні погляди на фінансову складову, адже після виконання завдання виходу до елітного дивізіону чемпіонату світу, фахівці розраховували на покращення умов. Утім, як інформує "Суспільне Спорт", домовитися про це не вдалося.

Чим запам'яталася епоха Христича у збірній

Дмитро Христич очолив національну команду у 2023 році. Головним результатом роботи його штабу стало повернення України до другого за силою Дивізіону IA.

На чемпіонаті світу-2024 у Дивізіоні IB "синьо-жовті" виграли всі 5 матчів із загальною різницею шайб 31:2, зокрема обігравши у вирішальній грі Литву (4:1). Це дозволило збірній уперше за 7 років підвищитися у класі.

На ЧС-2025 у Дивізіоні ІА команда під керівництвом Христича зберегла прописку, посівши 4-те місце.

Також у лютому 2024 року збірна України пройшла третій раунд кваліфікації на Олімпіаду-2026, де посіла перше місце в групі, перегравши Південну Корею, Польщу та Естонію.