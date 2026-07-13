Сборная Украины по хоккею узнала соперников на Европейском кубке наций-2026

Национальная сборная Украины по хоккею получила календарь и список соперников на Европейском кубке наций-2026. Соревнования пройдут в три этапа, и украинцы узнали соперников для каждого из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Федерацию хоккея Украины .

Европейский кубок наций был создан в 2025 году - он призван заменить товарищеские игры сборных. Участники кубка не борются за трофей - зато такие игры позволяют сборным иметь игровую практику перед чемпионатом мира.

Кто сыграет против Украины

Розыгрыши кубка наций в нынешнем сезоне пройдут в три этапа. И сборная Украины узнала соперников на каждый из них:

Первый этап , ноябрь 2026 года: Польша, Италия, Великобритания.

, ноябрь 2026 года: Польша, Италия, Великобритания. Второй этап , декабрь 2026 года: Франция, Польша, Венгрия.

, декабрь 2026 года: Франция, Польша, Венгрия. Третий этап, февраль 2027 года: Словения, Италия, Франция.

История выступлений сборной на Европейском кубке наций

"Сине-желтые" приняли участие в дебютном розыгрыше нового турнира. В ноябре 2025 года наши сборники заняли второе место в группе международного окна.

А на следующих этапах в декабре и феврале сборная Украины уже торжествовала.