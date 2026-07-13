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Сборная Украины по хоккею узнала соперников на Европейском кубке наций-2026

18:14 13.07.2026 Пн
1 мин
"Сине-желтые" встретятся с крепкими европейскими сборными
Малюгин Никита
Сборная Украины по хоккею узнала соперников на Европейском кубке наций-2026 Игроки сборной будут готовиться к чемпионату мира в три этапа (Фото: fhu.com.ua)
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Национальная сборная Украины по хоккею получила календарь и список соперников на Европейском кубке наций-2026. Соревнования пройдут в три этапа, и украинцы узнали соперников для каждого из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Федерацию хоккея Украины.

Европейский кубок наций был создан в 2025 году - он призван заменить товарищеские игры сборных. Участники кубка не борются за трофей - зато такие игры позволяют сборным иметь игровую практику перед чемпионатом мира.

Кто сыграет против Украины

Розыгрыши кубка наций в нынешнем сезоне пройдут в три этапа. И сборная Украины узнала соперников на каждый из них:

  • Первый этап, ноябрь 2026 года: Польша, Италия, Великобритания.
  • Второй этап, декабрь 2026 года: Франция, Польша, Венгрия.
  • Третий этап, февраль 2027 года: Словения, Италия, Франция.

История выступлений сборной на Европейском кубке наций

"Сине-желтые" приняли участие в дебютном розыгрыше нового турнира. В ноябре 2025 года наши сборники заняли второе место в группе международного окна.

А на следующих этапах в декабре и феврале сборная Украины уже торжествовала.

Напомним, что ранее стало известно, что сборная Украины по хоккею потеряла главного тренера перед новым сезоном. Тогда РБК-Украина узнал имена кандидатов на замену

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