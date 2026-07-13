Сборная Украины по хоккею узнала соперников на Европейском кубке наций-2026
Национальная сборная Украины по хоккею получила календарь и список соперников на Европейском кубке наций-2026. Соревнования пройдут в три этапа, и украинцы узнали соперников для каждого из них.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Федерацию хоккея Украины.
Европейский кубок наций был создан в 2025 году - он призван заменить товарищеские игры сборных. Участники кубка не борются за трофей - зато такие игры позволяют сборным иметь игровую практику перед чемпионатом мира.
Кто сыграет против Украины
Розыгрыши кубка наций в нынешнем сезоне пройдут в три этапа. И сборная Украины узнала соперников на каждый из них:
- Первый этап, ноябрь 2026 года: Польша, Италия, Великобритания.
- Второй этап, декабрь 2026 года: Франция, Польша, Венгрия.
- Третий этап, февраль 2027 года: Словения, Италия, Франция.
История выступлений сборной на Европейском кубке наций
"Сине-желтые" приняли участие в дебютном розыгрыше нового турнира. В ноябре 2025 года наши сборники заняли второе место в группе международного окна.
А на следующих этапах в декабре и феврале сборная Украины уже торжествовала.
Напомним, что ранее стало известно, что сборная Украины по хоккею потеряла главного тренера перед новым сезоном. Тогда РБК-Украина узнал имена кандидатов на замену