Захист для Мбаппе: міністерка спорту Франції жорстко осадила парагвайську сенаторку

Джерело скандалу

Напередодні сенаторка з Парагваю Селесте Амарилья дозволила собі різкі та зневажливі коментарі на адресу капітана збірної Франції Кіліана Мбаппе. Вона назвала футболіста зарозумілим і потворним, порівняла його із шимпанзе та пошкодувала, що гравці Парагваю не дали йому ляпаса

Її слова викликали обурення у французькому суспільстві та змусили відреагувати топпосадовців країни. На підтримку Кіліана Мбаппе виступив президент Емманюель Макрон, а Федерація футболу Франції ініціювала звернення до прокуратури.

Попередження від міністерки

Міністерка спорту Франції Марина Феррарі назвала такі випади абсолютно недоречними, особливо в контексті міжнародних відносин і спортивної поваги. Та закликала іноземних політиків не використовувати імена всесвітньо відомих спортсменів для власного піару.

Також вона відверто попередила парагвайську сенаторку про можливі наслідки її риторики в разі візиту останньої до Франції. Феррарі зазначила, що французькі громадяни точно "знатимуть, як її зустріти" у разі приїзду.

"Наші співгромадяни знатимуть, як її зустріти. Не можна висловлюватися таким чином про одного з наших співгромадян. Не мені вирішувати, хто має в’їжджати в країну, а хто ні. Але якщо її впізнають, думаю, її чекає не надто теплий прийом", - заявила Феррарі.