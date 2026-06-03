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Забарний різко знецінився у Франції на тлі чуток про відхід з ПСЖ

11:08 03.06.2026 Ср
3 хв
Попри перемогу у ЛЧ, справи українця в Парижі йдуть не найкращим чином
aimg Андрій Костенко
Ілля Забарний (фото: Getty Images)

Авторитетний портал Transfermarkt оприлюднив оновлені ринкові вартості гравців чемпіонату Франції, які безпосередньо торкнулися двох футболістів збірної України.

Падіння Забарного

Найвідчутніше коригування зазнав центральний захисник ПСЖ Ілля Забарний. За оцінками аналітиків, новоспечений переможець Ліги чемпіонів подешевшав одразу на 5 мільйонів євро – тепер його трансферна вартість становить 40 мільйонів.

Для 23-річного захисника це вже третє падіння цінника поспіль за останні вісім місяців. Свого піка вартість Іллі досягала в жовтні 2025 року, коли він оцінювався у 55 мільйонів євро.

Чутки про "Ліверпуль"

Такий регрес у вартості збігся з появою гучних чуток про можливе повернення гравця до англійської Прем'єр-ліги.

Англійський інсайдер Дейв Окоп повідомив, що "Ліверпуль" розглядає Забарного як заміну Ібраїмі Конате, який залишає команду. Представники українця вже провели початкові контакти з мерсисайдцями.

За інформацією джерел, Ілля не до кінця задоволений своїм становищем у Парижі. Попри те, що він відіграв 37 матчів у всіх турнірах (зокрема 28 у Лізі 1) та допоміг ПСЖ виграти чемпіонат і захистити титул у ЛЧ, його роль у єврокубках виявилася скромнішою. Забарний не розпочав у старті жодного матчу плей-офф ЛЧ, а у фіналі проти лондонського "Арсенала" вийшов лише наприкінці додаткового часу замість Маркіньоса.

Парижани не відкидають продажу футболіста, але хочуть повернути щонайменше вкладені кошти – минулого літа вони придбали українця у "Борнмута" за 63 мільйонів євро. Додатковим стимулом для переходу в "Ліверпуль" може стати ймовірне призначення новим тренером мерсисайдців Андоні Іраоли, з яким Забарний успішно працював у складі "вишень".

Роман Яремчук (фото: instagram.com/ol)

Яремчук додає в ціні

На відміну від партнера по збірній, форвард Роман Яремчук зумів покращити свої фінансові показники. Нападник, який провів другу частину сезону у складі "Ліона" на правах орендної угоди, додав до свого цінника один мільйон євро. Тепер Transfermarkt оцінює Романа у 3,5 млн.

Яремчук приєднався до "Ліона" взимку і встиг відіграти за французький клуб 14 поєдинків у всіх турнірах. За цей період український страйкер відзначився 5 забитими м'ячами та записав на свій рахунок 1 асист.

Хто залишається найдорожчим у Лізі 1

Попри падіння вартості Забарного, лідерство на французькому ринку продовжують утримувати його партнери по команді. Топ-3 найдорожчих футболістів Ліги 1 повністю складається із зірок ПСЖ:

  • Вітінья – 140 мільйонів євро
  • Хвіча Кварацхелія – 140 мільйонів євро
  • Жоау Невеш – 140 мільйонів євро

Раніше стало відомо, що колишній тренер українців у "Жироні" очолив "Аякс" Олександра Зінченка.

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