Українка Оляновська встановила новий світовий рекорд: його не могли побити 36 років

Українська легкоатлетка Людмила Оляновська оновила світовий рекорд у змаганнях зі спортивної ходьби. Історичний виступ нашої спортсменки відбувся на легкоатлетичному турнірі "срібної" серії Континентального туру в австрійському Айзенштадті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на національну Федерацію легкої атлетики.
33-річна киянка взяла участь у забігу на дистанції в одну милю (близько 1,6 км). Оляновська фінішувала першою з результатом 6:10.09 хвилини, що стало абсолютним рекордом у цій дисципліні.
Українська скороходка зуміла перевершити попереднє світове досягнення одразу на 6 секунд. До цього найкращий результат на планеті належав литовській атлетці Саді Ейдікіте (6:16.72 хвилини), яка встановила його ще у 1990 році в Каунасі, представляючи СРСР.
Для Людмили Оляновської це вже не перше історичне досягнення у 2026 році.
У лютому на чемпіонаті України вона також встановила світовий рекорд на дистанції 5000 метрів у приміщенні, подолавши її за 19:53 хвилини. Таким чином, українка наразі є чинною володаркою одразу двох світових рекордів.
Народилася 20 лютого 1993 року на Хмельниччині. Провідна українська легкоатлетка, що спеціалізується на спортивній ходьбі. На національному рівні виступає за Київську область.
Оляновська є однією з найтитулованіших скороходок в історії України, маючи у своєму активі нагороди найвищого міжнародного рівня на дистанції 20 км:
З 30 листопада 2015 року Оляновська відбувала чотирирічну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил.
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