Тепловий удар і судоми: лідер світового тенісу Сіннер драматично вилетів із Ролан Гаррос (відео)

17:27 28.05.2026 Чт
2 хв
Італієць перервавши неймовірну серію з 30 перемог поспіль
aimg Андрій Костенко
Яннік Сіннер зазнав сенсаційної поразки (фото: x.com/rolandgarros)

Лідер чоловічого світового тенісу Яннік Сіннер сенсаційно завершив виступи на Відкритому чемпіонаті Франції 2026 року вже на стадії 1/32 фіналу. В поєдинку другого кола він програв 56-й ракетці світу.

Ролан Гаррос-2026. 1/32 фіналу

Яннік Сіннер (Італія) – Хуан Мануель Черундоло (Аргентина) – 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6

Драма на корті

Матч починався за повного домінування головного фаворита змагань. У третій партії Сіннер упевнено вів із рахунком 5:1, і йому залишалося взяти лише один гейм для підсумкової перемоги.

Проте італієць не зміг упоратися з шаленою паризькою спекою. Посеред сету Яннік відчув сильне нездужання, ймовірно, зазнавши теплового удару, а ліву частину його тіла скували судоми.

Італієць викликав на корт лікаря та навіть залишав майданчик через погане самопочуття. Після чого повернутися у гру на колишньому рівні так і не зміг. Сіннер із великими труднощами пересувався кортом, чим сповна скористався Черундоло, який повністю перехопив ініціативу та забрав три сети поспіль.

Головні факти про поразку фаворита

Крах серії: Ця поразка обірвала вражаючу серію Сіннера з 30 перемог поспіль в АТР-турі.

Історичний виліт: Востаннє Яннік вилітав так рано на турнірах Grand Slam (не проходив до третього раунду) три роки тому – і саме на кортах у Парижі.

Історія протистоянь: Тепер рахунок в особистих зустрічах між Сіннером та Черундоло став нічийним – 1:1.

Принципово новий фінал

Нагадаємо, що головний конкурент Сіннера останніх років – іспанець Карлос Алькарас – взагалі пропускає поточний турнір через травму зап'ястя.

Саме тому в Парижі цього року ми побачимо унікальний для останніх років фінал, у якому гарантовано не буде ні Сіннера, ні Алькараса. Головна ґрунтова битва сезону отримає абсолютно нову вивіску та відкриває шанс для інших тенісистів завоювати омріяний титул Grand Slam.

Раніше ми розповіли, як чоловік Еліни Світоліної зі сльозами завершив епоху на Ролан Гаррос.

