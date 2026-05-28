Тепловий удар і судоми: лідер світового тенісу Сіннер драматично вилетів із Ролан Гаррос (відео)

Ролан Гаррос-2026. 1/32 фіналу

Яннік Сіннер (Італія) – Хуан Мануель Черундоло (Аргентина) – 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6

Драма на корті

Матч починався за повного домінування головного фаворита змагань. У третій партії Сіннер упевнено вів із рахунком 5:1, і йому залишалося взяти лише один гейм для підсумкової перемоги.

Проте італієць не зміг упоратися з шаленою паризькою спекою. Посеред сету Яннік відчув сильне нездужання, ймовірно, зазнавши теплового удару, а ліву частину його тіла скували судоми.

Італієць викликав на корт лікаря та навіть залишав майданчик через погане самопочуття. Після чого повернутися у гру на колишньому рівні так і не зміг. Сіннер із великими труднощами пересувався кортом, чим сповна скористався Черундоло, який повністю перехопив ініціативу та забрав три сети поспіль.

Головні факти про поразку фаворита

Крах серії: Ця поразка обірвала вражаючу серію Сіннера з 30 перемог поспіль в АТР-турі.

Історичний виліт: Востаннє Яннік вилітав так рано на турнірах Grand Slam (не проходив до третього раунду) три роки тому – і саме на кортах у Парижі.

Історія протистоянь: Тепер рахунок в особистих зустрічах між Сіннером та Черундоло став нічийним – 1:1.

Принципово новий фінал

Нагадаємо, що головний конкурент Сіннера останніх років – іспанець Карлос Алькарас – взагалі пропускає поточний турнір через травму зап'ястя.

Саме тому в Парижі цього року ми побачимо унікальний для останніх років фінал, у якому гарантовано не буде ні Сіннера, ні Алькараса. Головна ґрунтова битва сезону отримає абсолютно нову вивіску та відкриває шанс для інших тенісистів завоювати омріяний титул Grand Slam.