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Світоліна проти Снігур та старт Костюк на Вімблдоні-2026: де дивитися онлайн-трансляції матчів

09:54 30.06.2026 Вт
2 хв
Одразу п'ять українських тенісисток проведуть свої стартові поєдинки
aimg Андрій Костенко
Еліна Світоліна (фото: Getty Images)

Вівторок, 30 червня, на Вімблдонському турнірі-2026 стане максимально насиченим для України. Одразу п'ять вітчизняних спортсменок розпочнуть боротьбу в одиночному розряді.

Повний розклад матчів та трансляцій – підкаже РБК-Україна.

Головна інтрига дня: битва двох українок

Ключовою подією для вітчизняних уболівальників стане очна дуель двох вітчизняних тенісисток.

Перша ракетка країни Еліна Світоліна (WTA 8) розпочне свій шлях на турнірі матчем проти Дарії Снігур (WTA 77). На офіційному рівні ці тенісистки ще жодного разу не перетиналися на корті.

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Старт Костюк та інших

Друга ракетка України Марта Костюк (WTA 13), яка цього року вразила виходом до півфіналу на Ролан Гаррос, зустрінеться з аргентинкою Надією Подороскою (WTA 574). Суперниця потрапила до основи завдяки "замороженому рейтингу". Це також буде перший матч між суперницями.

Юлія Стародубцева (WTA 55) зіграє проти "нейтральної" Анни Блінкової (WTA 114). В очних зустрічах між ними рахунок рівний – 1:1. Минулого місяця українка здолала росіянку на старті Ролан Гаррос.

Ангеліна Калініна (WTA 66) протистоятиме колишній росіянці Каміллі Рахімовій (WTA 70), що тепер представляє Узбекистан. Українка двічі перемагала майбутню суперницю, в тому числі, у квітні поточного року на "тисячнику" в Мадриді.

Розклад матчів українок 30 червня (за київським часом):

  • Не раніше 13:00. Ангеліна Калініна – Камілла Рахімова (Узбекистан)
  • Не раніше 16:30. Еліна Світоліна – Дарія Снігур
  • Не раніше 16:30. Юлія Стародубцева – Анна Блінкова ("нейтральна")
  • Не раніше 18:30. Марта Костюк – Надія Подороска (Аргентина)

Де дивитися Вімблдон-2026

Ексклюзивним транслятором головного трав'яного турніру в світовому тенісі цього разу виступить "Суспільне Спорт".

Усі поєдинки українських тенісисток можна буде переглянути на платформах та місцевих каналах "Суспільного", а також на YouTube-каналі "Суспільне спорт".

Раніше ми розповіли про старт на Вімблдоні-2026 перших українок: вольову перемогу Ястремської та болісний дебют Олійникової.

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