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Скандал в UFC: Макгрегор вимагає анулювати бій з Голловеєм

18:39 16.07.2026 Чт
2 хв
Ірландець посилається на власну травму і також вимагає повернути гроші за ставки
aimg Малюгін Микита
Гучне повернення ірландця в октагоні завершилося фіаско (Фото: thenotoriousmma, Instagram)

Колишній подвійний чемпіон UFC Конор Макгрегор зробив гучну заяву після свого фіаско на турнірі в Лас-Вегасі. Ірландець вимагає офіційно визнати його поєдинок проти американця Макса Голловея таким, що не відбувся.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку Конора Макгрегора в Instagram.

Довгоочікуване повернення "Ноторіуса" під час UFC 329 у Лас-Вегасі завершилося гучним розчаруванням. Бій проти Макса Голловея тривав трохи більше хвилини.

Макгрегор зазнав важкої травми ноги вже на початку зустрічі. Тож після чергового лоукіка від Голловея рефері зупинив поєдинок. А сам Голловей отримав перемогу технічним нокаутом.

Тепер же ірландський ексчемпіон розповів про перебіг медичного обстеження. А також виступив із гучною заявою.

"Декілька зауважень. Перше: завтра отримаю результати медичного обстеження ноги. Друге: бій має бути визнаний таким, що не відбувся, а всі ставки мають бути повернуті", - написав Конор Макгрегор.

Історія протистояння та тривалий простій

Це була вже друга зустріч бійців в октагоні. Перший їхній бій відбувся ще у далекому серпні 2013-го року. Тоді сильнішим виявився Конор, хоча й тоді він не оминув травми. Він отримав розрив хрестоподібних зв'язок, через що випав зі змагань та тренувань на рік.

Для 37-річного Макгрегора (22-7) цей вихід у клітку став першим із липня 2021-го року. Тоді він також зламав ногу в трилогії з Дастіном Пор’є.

Для 34-річного Голловея (28-9) це був перший виступ після березневої поразки у реванші проти Чарльза Олівейри. Завдяки цій швидкій зупинці американець закрив попередню невдачу, попри всі протести ірландської зірки.

Це не перша гучна заява з боку Макгрегора після поразки. Раніше ми повідомляли, що він також розповів про можливе завершення кар'єри.

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