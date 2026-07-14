Макгрегор зробив гучну заяву про завершення кар'єри в UFC

Колишній подвійний чемпіон UFC Конор Макгрегор офіційно підтвердив, що планує знову вийти в октагон. Ірландський боєць прагне провести як мінімум ще один поєдинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку Конора Макгрегора в Instagram.

Попри невдале повернення в октагон, 38-річний боєць переконаний, що він зможе провести ще принаймні один поєдинок. На думкку самого Макгрегора, його шлях в змішаних єдиноборствах ще не завершено.

Віра в бога та плани на майбутнє

В дописі на своїй сторінці ірландський боєць багато говорив про вплив бога на його життя.

"Моя віра є безумовною, і я вдячний за те, що маю змогу це довести! Я перебуваю у "місті гріха", але залишаюся повністю вільним від будь-якого гріха. Я не відкрию тих дверей і не порушу їх печатки! Я вже знову здобуваю перемоги! Молюся в ім’я Ісуса", - написав Конор.

Саме віра має допомогти йому повернутися в октагон. Втім, наразі на Макгрегора чекає операція та реабілітація. І тільки після цього - повернення до тренувань.

"А потім знову в бій. Останній за контрактом. Боже, будь-ласка! Я покладаюся на тебе. Покажи мені свій шлях. Дякую тобі, Боже!" - підсумував Конор.

Важке повернення

Конор Макгрегор перебував поза поєдинками впродовж п'яти років, і повернувся в октагон в липні 2026-го року. Проте довгоочікуваний реванш проти Макса Головея пройшов геть не за планом.

Ірландець вийшов на поєдинок вже із травмою. І в результаті не зміг протриматися навіть один раунд - суддя зупинив бій.

Кар'єра Макгрегора в MMA

Ірландець увірвався в UFC в 2013-му році, і стрімко став чемпіоном в напівлегкій вазі. А вже в 2016-му році Макгрегор став першим в історії подвійним чемпіоном UFC - до титулу в напівлегкій вазі він додав другий пояс у легкій вазі.

Саме 2016-й рік вважається піковим в кар'єрі бійця - далі була поразка від Хабіба Нурмагомедова в 2018-му та поламана нога в бою з Дастіном Порьє в 2021-му.

Загалом в MMA Конор провів 29 поєдинків, в яких здобув 22 перемоги (19 нокаутом) та має 7 поразок .