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Спорт »

Макгрегор зробив гучну заяву про завершення кар'єри в UFC

17:52 14.07.2026 Вт
2 хв
Легендарний ірландець розвіяв чутки про пенсію та розповів про свої плани
aimg Малюгін Микита
Макгрегор зробив гучну заяву про завершення кар'єри в UFC 38-річний боєць хоче провести ще один поєдинок (Фото: thenotoriousmma, Facebook)
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Колишній подвійний чемпіон UFC Конор Макгрегор офіційно підтвердив, що планує знову вийти в октагон. Ірландський боєць прагне провести як мінімум ще один поєдинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку Конора Макгрегора в Instagram.

Попри невдале повернення в октагон, 38-річний боєць переконаний, що він зможе провести ще принаймні один поєдинок. На думкку самого Макгрегора, його шлях в змішаних єдиноборствах ще не завершено.

Віра в бога та плани на майбутнє

В дописі на своїй сторінці ірландський боєць багато говорив про вплив бога на його життя.

"Моя віра є безумовною, і я вдячний за те, що маю змогу це довести! Я перебуваю у "місті гріха", але залишаюся повністю вільним від будь-якого гріха. Я не відкрию тих дверей і не порушу їх печатки! Я вже знову здобуваю перемоги! Молюся в ім’я Ісуса", - написав Конор.

Саме віра має допомогти йому повернутися в октагон. Втім, наразі на Макгрегора чекає операція та реабілітація. І тільки після цього - повернення до тренувань.

"А потім знову в бій. Останній за контрактом. Боже, будь-ласка! Я покладаюся на тебе. Покажи мені свій шлях. Дякую тобі, Боже!" - підсумував Конор.

Важке повернення

Конор Макгрегор перебував поза поєдинками впродовж п'яти років, і повернувся в октагон в липні 2026-го року. Проте довгоочікуваний реванш проти Макса Головея пройшов геть не за планом.

Ірландець вийшов на поєдинок вже із травмою. І в результаті не зміг протриматися навіть один раунд - суддя зупинив бій.

Кар'єра Макгрегора в MMA

Ірландець увірвався в UFC в 2013-му році, і стрімко став чемпіоном в напівлегкій вазі. А вже в 2016-му році Макгрегор став першим в історії подвійним чемпіоном UFC - до титулу в напівлегкій вазі він додав другий пояс у легкій вазі.

Саме 2016-й рік вважається піковим в кар'єрі бійця - далі була поразка від Хабіба Нурмагомедова в 2018-му та поламана нога в бою з Дастіном Порьє в 2021-му.

Загалом в MMA Конор провів 29 поєдинків, в яких здобув 22 перемоги (19 нокаутом) та має 7 поразок.

Нагадаємо, що на турнірі UFC Fight Night 280 в азербайджанському Баку українець Данило Донченко здобув чергову яскраву дострокову перемогу. Також гучною подією в світі змішаних єдиноборств став UFC 250, який пройшов безпосередньо у Білому домі.

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