Скандал на ЧС-2026: в ФІФА заперечили втручання техніки в гол Беллінгема

Представники ФІФА випустили термінову заяву, у якій повністю виправдали рішення арбітрів зарахувати гол Англії. За версією федерації, жодного стороннього втручання в траєкторію польоту м'яча не було.

Головним аргументом стала технологія Connected Ball Technology. Спеціальний мікрочип, вмонтований усередину офіційного м'яча турніру, зчитує будь-які дотики в реальному часі. Електроніка не зафіксувала жодних коливань ("серцебиття м'яча") у той момент, коли він пролітав повз кабель системи Sky Cam.

Оскільки датчики нічого не зафіксували, судді на VAR навіть не мали підстав рекомендувати головному арбітру Клеману Тюрпену скасувати взяття воріт чи призначити "спірний м'яч".

Норвегія наполягає на своєму

Попри технологічні докази ФІФА, норвезька сторона залишилася при своїй думці й назвала інцидент несправедливістю.

Головний тренер Норвегії Стале Сольбаккен заявив, що весь персонал бачив дотик:

"М'яч змінив траєкторію прямо перед нашою лавою. Я не збираюся плакати, але це було очевидно".

А зірка Новрегії Ерлінг Голанд на полі емоційно вимагав зупинки гри, вважаючи, що удар голкіпера Ер’яна Нюланда змінив напрям в повітрі саме через провід.

Натомість наставник Англії Томас Тухель закликав довіряти техніці.