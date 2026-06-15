Скандал у Чернівцях: у "Буковині" пояснили, чому засипали землею 50-метровий басейн

"Незрозуміле та неприпустиме рішення"

Президент НОК України Вадим Гутцайт виступив із жорсткою заявою та офіційно звернувся до міського голови Чернівців Романа Клічука з вимогою припинити знищення спортивної локації. За його словами, у медіа шириться інформація про те, що чашу планують ліквідувати заради звичайної автомобільної парковки.

"Сьогодні, коли ворог щодня руйнує спортивні об'єкти ракетами та дронами, ми повинні робити все можливе, щоб зберегти кожен існуючий спортивний майданчик. Особливе обурення викликають новини з Чернівців, де чашу 50-метрового басейну планують засипати заради облаштування парковки. У час, коли басейни є важливими місцями для реабілітації наших захисників, такі рішення виглядають незрозумілими", - наголосив Гутцайт.

Очільник НОК закликав місцеву владу та спортивну спільноту регіону об'єднатися та не допустити остаточної руйнації об'єкта.

Позиція ФК "Буковина"

У футбольному клубі "Буковина" заспокоюють громаду та пояснюють, що засипання є вимушеним і суто технічним кроком. Наразі клуб активно модернізує стадіон, щоб він відповідав усім стандартам української Прем'єр-ліги (УПЛ), та повністю замінює футбольний газон.

Представники клубу озвучили кілька ключових аргументів:

Логістичне рішення: Роботи на арені масштабні. Щоби пришвидшити процес та не блокувати важкою технікою навколишні вулиці міста, чашу тимчасово використали як майданчик для складування вилученого ґрунту. Земля бетону не шкодить, і за потреби її повністю вивезуть.

Аварійний стан конструкції: Об'єкта як такого не існує вже близько 17 років. Згідно з офіційним експертно-технічним висновком, конструкція повністю аварійна: бетон зруйнований, арматура згнила, а сама чаша ніколи не зможе утримувати воду.

Економічна недоцільність: Старий басейн не мав системи підігріву. Побудувати сучасний комплекс "з нуля" буде значно простіше та дешевше, ніж намагатися реанімувати небезпечні радянські руїни.

У ФК "Буковина" додали, що цілковито підтримують будівництво нового басейну олімпійського зразка у Чернівцях, проте закликають розбудовувати інфраструктуру з розумом і не піддаватися паніці в соцмережах.