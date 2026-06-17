Щок на ЧС-2026: Португалія з суперрекордом Роналду втратила перемогу

Швидкий гол та шок "у роздягальню"

Поєдинок розпочався для фаворитів ідеально. Вже на 6-й хвилині Педру Нету виконав вивірену подачу до штрафного майданчика, де новоспечений дворазовий переможець Ліги чемпіонів Жоау Невеш блискучим ударом головою переправив м'яч у сітку воріт африканців - 1:0.

Після цього португальці тотально володіли ініціативою, проте розвинути свій успіх не зуміли. Ба більше, під завісу першого тайму "селесао" примудрилися пропустити.

На п'ятій компенсованій хвилині нападник англійського «Ньюкасла» Йоан Вісса відгукнувся на навіс і влучно пробив головою з близької відстані. Цей м'яч став першим, дебютним голом в історії ДР Конго на чемпіонатах світу.

У другому таймі підопічні Роберто Мартінеса влаштували справжню облогу воріт суперника, багато атакували та мали кілька стовідсоткових нагод вирвати три очки.

Проте африканська збірна капітально відпрацювала в захисті, вистояла під шаленим тиском і зберегла сенсаційний для себе нічийний результат.

Історичний вечір Кріштіану Роналду

Головною медійною подією зустрічі став вихід на поле легендарного капітана португальців Кріштіану Роналду.

У віці 41 рік і 132 дні форвард з'явився у стартовому складі, що дозволило йому переписати історію світового футболу одразу двома унікальними досягненнями:

По-перше, Роналду став найстаршим польовим футболістом в історії чемпіонатів світу, який розпочав поєдинок мундіалю з перших хвилин.

По-друге, для Кріштіану цей Мундіал_ь став уже шостим у кар'єрі (дебютував у 2006 році). Він став лише другим гравцем в історії, кому підкорилася ця вершина. Напередодні це досягнення встановив Ліонель Мессі, який відзначився хет-триком за Аргентину.

Турнірні розклади

Втрата очок Португалією заплутала ситуацію у квартеті (в початкових джерелах є розбіжність: група згадується як K та H). Обидва колективи наразі мають по одному пункту в активі.

Свою очну зустріч інші представники цієї четвірки - збірні Колумбії та дебютанта чемпіонату світу Узбекистану - проведуть у четвер, 18 червня, о 5:00 ранку за київським часом.

У разі перемоги колумбійці отримають чудовий шанс одноосібно очолити таблицю вже після першого туру. Попереду на Португалію чекають матчі саме проти Узбекистану та Колумбії.