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Шаленство ЧС-2026: сотні немовлят у Перу назвали на честь Ерлінга Голанда

20:53 13.07.2026 Пн
2 хв
Яскрава гра норвезького форварда на чемпіонаті світу викликала справжній бебі-бум у Південній Америці
aimg Малюгін Микита
Норвезький форвард опинився не лише в списку найкращих бомбардирів мундіалю (Фото: Getty Images)

Феноменальний виступ нападника збірної Норвегії Ерлінга Голанда на чемпіонаті світу з футболу 2026 року спровокував несподівану хвилю популярності в Перу. Національний реєстр ідентифікації та цивільного стану країни зафіксував масове захоплення іменем форварда серед молодих батьків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Ahram Info.

За інформацією офіційного представника Національного реєстру Перу (RENIEC) Івана Торреса, після початку фінальної частини ЧС-2026 у країні стрімко зросла кількість дітей, зареєстрованих на честь лідера норвезької збірної.

Голанд захоплює Перу

Згідно з інформацією з реєстра, загалом 468 дітей отримали ім'я "Голанд". А 91 малюк офіційно отримав повне ім'я "Ерлінг Голанд".

Законодавство країни дозволяє батькам вільно обирати будь-які імена, якщо вони не є образливими. Представник реєстру з гумором прокоментував цю тенденцію, зазначивши, що завдяки такому сплеску "Голанд тепер також трохи перуанець".

Футбольне шаленство в Перу

Втім, попри різке зростання популярності Голанда в Перу, він не є лідером в "рейтингу футбольних імен" цієї країни. Абсолютним фаворитом перуанських батьків лишається Неймар - ім'я бразильця носять 33 809 громадян Перу.

Різні варіації імені та прізвища Ліонеля Мессі зафіксували у 3 402 людей, а на честь його вічного суперника Кріштіану Роналду назвали 1 185 дітей. Ще 1 241 дитина отримала ім'я на честь іспанського тінейджера Ламіна Ямаля.

Нагадаємо, що збірна Норвегії дещо сенсаційно вибила з ЧС-2026 збірну Бразилії, та зрештою поступилась Англії в 1/4 фіналу. А сам Ерлінг Голанд очікувано опинився серед лідерів бомбардирської гонки мундіалю.

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