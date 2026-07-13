Шаленство ЧС-2026: сотні немовлят у Перу назвали на честь Ерлінга Голанда

За інформацією офіційного представника Національного реєстру Перу (RENIEC) Івана Торреса, після початку фінальної частини ЧС-2026 у країні стрімко зросла кількість дітей, зареєстрованих на честь лідера норвезької збірної.

Голанд захоплює Перу

Згідно з інформацією з реєстра, загалом 468 дітей отримали ім'я "Голанд". А 91 малюк офіційно отримав повне ім'я "Ерлінг Голанд".

Законодавство країни дозволяє батькам вільно обирати будь-які імена, якщо вони не є образливими. Представник реєстру з гумором прокоментував цю тенденцію, зазначивши, що завдяки такому сплеску "Голанд тепер також трохи перуанець".

Футбольне шаленство в Перу

Втім, попри різке зростання популярності Голанда в Перу, він не є лідером в "рейтингу футбольних імен" цієї країни. Абсолютним фаворитом перуанських батьків лишається Неймар - ім'я бразильця носять 33 809 громадян Перу.

Різні варіації імені та прізвища Ліонеля Мессі зафіксували у 3 402 людей, а на честь його вічного суперника Кріштіану Роналду назвали 1 185 дітей. Ще 1 241 дитина отримала ім'я на честь іспанського тінейджера Ламіна Ямаля.