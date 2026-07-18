Салах вирішив, де зароблятиме мільйони після "Ліверпуля"

Де гратиме зірковий єгиптянин

Після завершення дев'ятирічної епохи на "Енфілді" єгиптянин мав чимало пропозицій для продовження кар'єри. Зокрема, у послугах форварда були серйозно зацікавлені заможні клуби з Саудівської Аравії та представники американської ліги МЛС. Проте Салах вирішив залишитися в європейському футболі та розпочав переговори зі стамбульським "Бешикташем".

Оскільки нападник залишив англійську команду після завершення терміну дії контракту, турецькому клубу він дістанеться безкоштовно.

Сторони вже погодили основні параметри майбутньої угоди.

Термін контракту: угода розрахована на один рік з опцією продовження ще на один сезон.

угода розрахована на один рік з опцією продовження ще на один сезон. Зарплата: оклад єгиптянина становитиме 10 мільйонів євро на рік, ще 2 мільйони євро передбачені як бонуси.

Керівництво стамбульців розраховує повністю закрити угоду на початку наступного тижня. Після цього форвард має прибути до Туреччини для проходження медичного огляду.

Здобутки єгиптянина із "Ліверпулем"

Нагадаємо, що по закінченні сезону-2025/26 Салах покинув англійський "Ліверпуль", за який виступав з 2017 року. У складі мерсисайдців єгиптянин зарекомендував себе як один із найкращих атакуючих гравців світу.

Разом із "Ліверпулем" Салах двічі виграв англійську Прем'єр-лігу та Кубок ліги, а також став переможцем Кубку Англії, Суперкубку Англії, Ліги чемпіонів, Суперкубку УЄФА та Клубного чемпіонату світу.

Загалом Мохамед забив 257 голів у 442 матчах за мерсісайдців у всіх турнірах. З цим показником він став третім найкращим бомбардиром в історії клубу, поступаючись лише легендарним Іану Рашу та Роджеру Ханту.

В останньому для себе сезоні в АПЛ нападник відіграв 41 матч, відзначившись 12 голами та оформивши 10 результативних передач. Наразі Transfermarkt оцінює ринкову вартість вільного агента у 22 мільйони євро.