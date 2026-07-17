"Жирона" ухвалила жорстке рішення щодо майбутнього Ваната

Після вильоту з Ла Ліги "Жирона" змушена урізати витрати, переглядати зарплатний фонд і визначатися з майбутнім своїх футболістів. Зміни торкнуться й українців, які виступають за каталонський клуб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BurBuzz .

Удар по контрактах та "вільна" для Циганкова

Зазвичай пониження в класі активує правило іспанського футболу: після вильоту з Прімери заробітні плати гравців урізаються на 50%. Така ситуація змушує лідерів команди шукати собі інші варіанти продовження кар'єри.

З вітчизняних легіонерів "Жирони" найближчим до зміни клубної прописки є Віктор Циганков. У нього залишається лише рік за контрактом, і для "Жирони" це останній шанс заробити на трансфері. Адже за пів року вінгер зможе законно підписати контракт з іншим клубом і піти абсолютно безкоштовно.

А от щодо інших українців – Олександра Пищура, Владислава Крапивцова та Владислава Ваната – позиція клубу геть інша. Вони залишаються.

Чому відмовили Ванату

Керівництво "Жирони" категорично заблокувало ідею трансферу Ваната цього літа. Рік тому за українського нападника віддали 17 мільйонів євро, а зараз клуб виставив на 24-річного гравця солідний цінник – 30 мільйонів євро. Розуміючи, що за гравця з Сегунди такі гроші ніхто не заплатить, каталонці розробили хитрий план.

Згідно з ним, українець має відіграти сезон у другому дивізіоні та стати головною силою, яка поверне команду до Прімери. Після повернення в еліту Ванат повинен провести ще один потужний рік, щоб "наздогнати" омріяну трансферну вартість.

Досягнення форварда в "Жироні"

Сам нападник, який рік тому перебрався до "Жирони" з київського "Динамо", розпочав іспанський етап кар'єри дуже пристойно. У своєму дебютному сезоні Ванат провів 29 матчів у всіх турнірах. За цей час нападник забив 10 м'ячів і віддав дві результативні передачі.

Перспектива грати в Сегунді навряд чи можна назвати найкращим варіантом для самого футболіста. Але "Жирона" чітко дала зрозуміти: продавати його зараз ніхто не збирається.

Зазначимо, що чинна угода Ваната з каталонським клубом розрахована до 30 червня 2030 року. Тransfermarkt оцінює вартість форварда збірної України в 15 мільйонів євро.