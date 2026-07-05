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Розгром на десерт: Україна розтрощила Данію та вийшла у фінал відбору ЧС-2027

18:12 05.07.2026 Нд
2 хв
Далі – вирішальний раунд кваліфікації
aimg Андрій Костенко
Святослав Михайлюк став найкращим у нашій збірній (фото: ФБУ)

Збірна України з баскетболу впевненою перемогою завершила перший етап кваліфікації на чемпіонат світу 2027 року. У заключному турі "синьо-жовті" на виїзді розгромили команду Данії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Баскетбол. Кваліфікація чемпіонату світу-2027

Данія – Україна – 69:99 (25:22, 12:31, 19:24, 13:22)

Провал на старті та камбек у другій чверті

Поєдинок у данському Фарумі розпочався для підопічних Айнарса Багатскіса непросто. Господарі паркету активніше провели стартові 10 хвилин і за підсумками першої чверті забезпечили собі невеликий відрив – 25:22.

Проте вже з другої десятихвилинки українці повністю перехопили ініціативу. Наша команда налагодила гру в обороні та влаштувала суперникам справжній погром в атаці, вигравши другу чверть із розгромним рахунком – 31:12. На велику перерву збірні йшли вже за солідної переваги України - 53:37.

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У другій половині зустрічі "синьо-жовті" лише нарощували оберти, не залишивши скандинавам жодного шансу на камбек. Фінальна сирена зафіксувала впевнену перемогу України з рахунком 99:69. Головним героєм зустрічі став захисник Святослав Михайлюк, який видав фантастичний перформанс та приніс у скарбничку команди 30 очок.

Що далі для України

Завдяки цьому успіху українці завершили перший етап на другому місці у групі А з хорошим показником (4 перемоги та 2 поразки), що суттєво покращує наші шанси у боротьбі за путівку на світову першість.

Попереду на команду Айнарса Багатскіса чекає фінальний раунд кваліфікації. Там "синьо-жовті" проведуть шість вирішальних матчів проти трьох найкращих збірних, які вийдуть із паралельної групи B. Цей етап відбору стартує вже наприкінці літа – 28 серпня.

Раніше ми повідомили, що баскетболіст збірної України Максим Кличко змінив європейську топ-лігу на чемпіонат США.

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