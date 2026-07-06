Роналду проти Іспанії та скандальний матч США: де і коли дивитися битви за чвертьфінал на ЧС-2026

Хто грає на ЧС сьогодні

Вболівальників чекає велике іберійське дербі: Португалія – Іспанія. А також зустріч господарів турніру збірної США проти міцної Бельгії. Останній матч додатково підігрітий гучним політичним скандалом навколо рішення ФІФА під тиском Дональда Трампа.

Португалія – Іспанія

6 липня, 22:00, Арлінгтон, "AT&T Стедіум"

Першими на поле у Техасі вийдуть географічні сусіди. Португальці пробилися до 1/8 фіналу не без везіння. У попередньому раунді проти Хорватії команду Кріштіану Роналду врятував лише скасований на останніх хвилинах гол через мінімальний офсайд у суперників.

Іспанія, натомість, підтверджує статус одного з головних фаворитів Мундіалю. Підопічні Луїса де ла Фуенте впевнено розібралися з Австрією (3:0) в 1/16 фіналу. Головна зброя "Червоної фурії" зараз – оборона. Іспанці залишаються єдиною командою на турнірі, яка досі не пропустили жодного м'яча.

Зазначимо, що португальці не перемагали Іспанію в основний час на великих турнірах з 2004 року.

США – Бельгія

7 липня, 3:00, Сіетл, "Люмен Філд"

У нічному слоті зіграють господарі чемпіонату світла. Проте суто спортивне протистояння затьмарив "Трампгейт". ФІФА ухвалила безпрецедентне рішення скасувати червону картку лідера атаки США Фоларіна Балогуна після того, як Дональд Трамп особисто зателефонував Джанні Інфантіно.

Бельгійці розлючені – тренер Руді Гарсія назвав це "Днем дурня", тоді як керманич американців Маурісіо Почеттіно запевняє, що справедливість перемогла.

На полі ж очікується зіткнення стилів. Американці сповідують вертикальний і дуже швидкий футбол, забиваючи в дебютах зустрічей. Бельгія на цьому турнірі грає важко й повільно, але демонструє шалений характер. В 1/16 фіналу проти Сенегалу "Червоні дияволи" здійснили диво-камбек, забивши на 86-й та 89-й хвилинах, після чого вирвали перемогу в овертаймі.

Повернення помилуваного Балогуна підсилить США, але корупційний скандал навколо матчу може лише згуртувати ображену Бельгію.

Де дивитися матчі

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