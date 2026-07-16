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"Полісся" презентувало форму на новий сезон: у дизайні зашифрували особливий символ (відео)

12:05 16.07.2026 Чт
2 хв
Житомирський клуб розкрив філософію нового екіпірування під концепцією "Сузір'я вовка"
aimg Андрій Костенко
Нова форма житомирян (фото: ФК "Полісся")

Житомирський футбольний клуб "Полісся" офіційно представив нову ігрову форму на сезон-2026/27. Цього разу розробники відійшли від стандартних шаблонів і заклали в дизайн глибоку філософію єдності та командного духу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Від зірок до сузір'я

В основі нової концепції лежить ідея "Сузір'я вовка". Головний посил розробників – як окремі зірки складаються у сузір'я, так кожен гравець, тренер, працівник клубу, вболівальник і партнер є частиною єдиного цілого.

"Кожен має своє місце, кожен робить свій внесок, і лише разом вони формують силу ФК "Полісся". Великі перемоги неможливі без кожного, хто є частиною команди", - зазначають у клубі.

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Єврокубковий старт у новій формі

Опробувати нове екіпірування підопічні Руслана Ротаня зможуть уже за тиждень на міжнародній арені. За підсумками розіграшу УПЛ-2025/26 житомирський клуб продемонстрував історичний результат, фінішувавши на третій сходинці турнірної таблиці.

Завдяки цьому успіху "Полісся" вибороло право зіграти у кваліфікації Ліги конференцій сезону-2026/27. Суперником українських "вовків" у другому раунді кваліфікації стане титулований данський "Копенгаген".

Перший матч відбудеться у четвер, 23 липня, о 20:00 за київським часом. Матч-відповідь запланований на 30 липня о 20:00.

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