"Полісся" готує супертрансфер на заміну Гуцуляку: зірковий новачок забивав Трубіну у Лізі чемпіонів

Деталі переходу

Керівництво "Полісся" запропонувало зірці азербайджанського "Карабаха" вражаючі фінансові умови, які й стали вирішальним фактором для його переїзду в Україну.

Так, за інформацією азербайджанських ЗМІ, у Житомирі легіонеру готові платити 1 мільйон євро на рік, а сам контракт буде розрахований на три роки.

Щодо суми самого трансферу, то точні цифри офіційно не розголошуються, проте для житомирського клубу цей перехід може стати рекордним.

26-річний Андраде вважається вкрай цінним активом:

Авторитетний портал Transfermarkt оцінює правого вінгера у 3,5 млн євро.

оцінює правого вінгера у 3,5 млн євро. Джерела "ТаТоТаке" зазначають, що "Полісся" заплатить за футболіста щонайменше 3 мільйони євро.

зазначають, що "Полісся" заплатить за футболіста щонайменше 3 мільйони євро. Водночас інсайдер Ігор Бурбас стверджує, що підсумкова сума викупу разом із бонусами може сягнути 4–5 мільйонів євро.

Португальська школа та виступи у ЛЧ

Леандро Андраде є вихованцем лісабонського "Спортінга". На початку кар'єри він виступав за португальські клуби "Ольяненсе" та "Фатіма", а згодом грав у Болгарії за "Черно Море". До складу "Карабаха" приєднався взимку 2022 року на правах вільного агента. За цей час кабовердієць відіграв 213 матчів, забивши 60 голів та віддавши 61 асист.

Минулий сезон-2025/26 став для футболіста надзвичайно продуктивним. Вінгер провів 51 поєдинок у всіх турнірах, записавши до свого доробку 16 голів та 11 результативних передач.

До того же Андраде яскраво проявив себе на рівні Ліги чемпіонів, де відзначався забитими м'ячами таким грандам, як лондонський "Челсі", "Атлетік" з Більбао та лісабонська "Бенфіка", ворота якої захищав український голкіпер Анатолій Трубін.

За стилем гри Андраде – яскраво виражений правша, який найчастіше закриває правий фланг атаки, проте за потреби може якісно відпрацювати і ліворуч. Футбольні експерти відзначають його високу працездатність без м'яча, чудові ривки за спину захисникам та якісне завершення атак.

Серед умовних мінусів виділяють лише те, що гравця нерідко замінюють після 60-ї хвилини матчу через не дуже велику витривалість в інтенсивних поєдинках.

На міжнародному рівні Андраде має в активі 7 матчів за національну збірну Кабо-Верде. До фінальної заявки своєї команди на ЧС-2026 вінгер не потрапив, хоча брав участь на початкових етапах кваліфікації.