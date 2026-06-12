Перший камбек на ЧС-2026: Південна Корея та Чехія влаштували драму в другому таймі (відео)

На ЧС-2026 завершився перший тур у групі А. Після перемоги Мексики над ПАР у стартовому матчі, стосунки на полі з'ясовувати команди Південної Кореї та Чехії.
Про хід зустрічі та підсумковий результат – розповідає РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФІФА.
ЧС-2026. Група А. 1-й тур
Південна Корея – Чехія – 2:1
Голи: Хван Ін Пом, 67, О Хьон Кю, 80 – Крейчі, 59
Перший тайм пройшов за повної ігрової переваги корейської збірної, яка суттєво перестріляла європейців за ударами (8 проти 2), але зламати потужну та вертикальну оборону чехів так і не змогла. Зірковий ветеран корейців Сон Хин Мін мав серйозні проблеми з реалізацією, змарнувавши кілька розкішних нагод на початку другої половини гри, коли чехів рятував голкіпер Матей Коварж.
Поки корейська збірна марнувала моменти, Чехія відповіла своєю фірмовою зброєю. На 59-й хвилині Владімір Цоуфал виконав надпотужний кидок з ауту прямо до штрафного майданчика, а Ладіслав Крейчі виграв позицію та влучно пробив головою – 0:1.
"Холодний душ" змусив корейців діяти значно рішучіше. Уже на 67-й хвилині хавбек "Феєнорда" Хван Ін Пом отримав тонку розрізну передачу, ефектно хитнув захист із воротарем і спрямував м'яч у сітку – 1:1.
За кілька хвилин Чехія ледь не повернула собі лідерство: Томаш Соучек замкнув подачу зі штрафного та забив гол, проте арбітри скасували взяття воріт через положення поза грою.
Під завісу протистояння тренерський штаб збірної Південної Кореї провів ключову заміну, знявши з гри втомленого Сон Хин Міна. Замість нього на полі з'явився форвард "Бешикташа" О Хьон Кю, якому знадобилося всього 10 хвилин, щоб стати героєм зустрічі. На 80-й хвилині свіжий нападник ідеально замкнув швидку флангову атаку своєї команди, встановивши остаточний рахунок – 2:1.
На останніх хвилинах Чехія влаштувала справжній штурм і створила два забійні моменти, проте голкіпер корейців Кім Син Гю врятував свою команду серією ефектних сейвів.
Завдяки цій драматичній перемозі збірна Південної Кореї набрала 3 очки і наздогнала лідера квартету – Мексику. Втім, саме мексиканці очолюють таблицю завдяки кращій різниці забитих і пропущених м'ячів.
Таблиця групи А після 1-го туру:
У другому турі на вболівальників чекає битва лідерів та бій за виживання. 18 червня невдахи першого раунду – Чехія та ПАР – зіграють між собою. А вже наступного дня, 19 червня, Мексика та Південна Корея зійдуться у прямому протистоянні за перше місце в групі.
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