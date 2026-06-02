Костюк обіграла Світоліну на Ролан Гаррос: з якою скандальною суперницею вона зіграє далі

15:22 02.06.2026 Вт
2 хв
Зупинила чотириразову чемпіонку, виграла 17-й матч поспіль на ґрунті й тепер готується знищити принципову суперницю
aimg Катерина Урсатій
Марта Костюк (фото: Getty Images)

Марта Костюк уперше в історії України пробилася до півфіналу престижного Ролан Гаррос. У запеклому трисетовому українському дербі 23-річна киянка здолала титуловану Еліну Світоліну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Читайте також: Усі у захваті від Марти: легенди тенісу в шоці після знищення Свьонтек на Ролан Гаррос

У вівторок, 2 червня, на кортах Парижа завершилася унікальна та історична подія для вітчизняного спорту.

Дві найкращі тенісистки країни розіграли між собою путівку до 1/2 фіналу Відкритого чемпіонату Франції з тенісу.

У наднапруженому поєдинку Марта Костюк обіграла Еліну Світоліну та стала першою українкою в історії, яка зіграє у жіночому півфіналі цього ґрунтового Грендслему.

Три сети шаленої драми: як пройшло українське дербі

Тенісне протистояння на головному стадіоні імені Філіпа Шатріє тривало 1 годину і 51 хвилину. Дівчата продемонстрували справжні спортивні гойдалки:

  • Перший сет: Костюк зі старту захопила ініціативу, забравши три гейми поспіль. Попри спроби Світоліної наздогнати суперницю, Марта впевнено закрила партію - 6:3.
  • Другий сет: Еліна оформила дзеркальну відповідь, повівши 3:0. У важкому восьмому геймі з четвертої спроби Світоліна таки дотиснула опонентку - 6:2 на користь експершої ракетки України.
  • Вирішальний сет: Українки розпочали з нервового обміну геймами, але наприкінці Костюк увімкнула божевільний темп, виграла чотири останні гейми поспіль і вирвала історичну перемогу - 6:2.

Завдяки цьому успіху Костюк продовжила свою неймовірну безпрограшну серію на ґрунті до 17 матчів поспіль.

Натомість переможна серія Світоліної обірвалася на позначці у 10 поєдинків - Еліна вже вшосте в кар'єрі зупинилася саме на стадії 1/4 фіналу в Парижі.

Попереду - бій проти - "нейтральної" за фінал мейджора

Позаду у Марти Костюк фантастичний турнірний шлях: на шляху до 1/4 фіналу вона сенсаційно вибила чотириразову чемпіонку Парижа Ігу Швьонтек.

Уже в наступному раунді на першу півфіналістку Ролан Гаррос-2026 від України чекає надпринциповий поєдинок.

Марта Костюк проведе третє очне протистояння проти восьмої ракетки світу, "нейтральної" Мірри Андрєєвої, яка у своєму чвертьфіналі розгромила румунку Сорану Кирстю (6:0, 6:3).

Статистика свідчить на користь українки: у 2026 році Костюк уже двічі перемагала Андрєєву - у Брісбені та у тріумфальному фіналі "тисячника" в Мадриді, який став найбільшою перемогою українського тенісу за останні сім років.

Раніше стало відомо, що Світоліна, Костюк та сенсаційна дебютантка зіграють в основі Вімблдона-2026.

