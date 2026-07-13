Організатори Вімблдона-2026 виплатили учасникам рекордні призові

Вімблдонський турнір-2026 завершився не лише яскравими тріумфами, а й історичним фінансовим рекордом. Переможці одиночних розрядів отримали найбільші суми призових за весь час існування змагань завдяки рекордному загальному бюджету у розмірі 64,2 мільйона фунтів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sporting News.
Італієць Яннік Сіннер захистив свій титул у чоловічому одиночному розряді, здолавши у фіналі Александера Звєрєва з Німеччини, а чешка Лінда Носкова вперше в кар'єрі виграла жіночий трофей, завршивши на свою користь фінальний поєдинок із співвітчизницею Кароліною Муховою.
Обидва чемпіони отримали по 3,6 мільйона фунтів (близько 4,8 мільйона доларів), що на 600 тисяч фунтів більше за торішній показник. Фіналісти турніру заробили по 1,8 мільйона фунтів.
Зазначимо, що загальний призовий фонд цьогорічного Вімблдона зріс одразу на 10 мільйонів фунтів порівняно з минулим сезоном.
Фінансові виплати для одиночних розрядів розподілилися наступним чином:
Свої виплати також отримали учасники кваліфікаційних раундів (від 20 до 50 тисяч фунтів). У парному розряді дуети-переможці заробили по 760 тисяч фунтів на команду, тріумфатори міксту закрили турнір із чеком у 148 тисяч фунтів, а найкращі тенісисти на кріслах колісних в одиночному розряді збагатилися на 82 тисячі фунтів.
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