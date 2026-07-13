Організатори Вімблдона-2026 виплатили учасникам рекордні призові

Скільки заробили чемпіони

Італієць Яннік Сіннер захистив свій титул у чоловічому одиночному розряді, здолавши у фіналі Александера Звєрєва з Німеччини, а чешка Лінда Носкова вперше в кар'єрі виграла жіночий трофей, завршивши на свою користь фінальний поєдинок із співвітчизницею Кароліною Муховою.

Обидва чемпіони отримали по 3,6 мільйона фунтів (близько 4,8 мільйона доларів), що на 600 тисяч фунтів більше за торішній показник. Фіналісти турніру заробили по 1,8 мільйона фунтів.

Розподіл виплат по раундах

Зазначимо, що загальний призовий фонд цьогорічного Вімблдона зріс одразу на 10 мільйонів фунтів порівняно з минулим сезоном.

Фінансові виплати для одиночних розрядів розподілилися наступним чином:

Перший раунд: £80,000

Другий раунд: £126,000

Третій раунд: £185,000

Четвертий раунд (1/8 фіналу): £300,000

Чвертьфінал: £480,000

Півфінал: £900,000

Фіналіст: £1,800,000

Переможець: £3,600,000

Свої виплати також отримали учасники кваліфікаційних раундів (від 20 до 50 тисяч фунтів). У парному розряді дуети-переможці заробили по 760 тисяч фунтів на команду, тріумфатори міксту закрили турнір із чеком у 148 тисяч фунтів, а найкращі тенісисти на кріслах колісних в одиночному розряді збагатилися на 82 тисячі фунтів.