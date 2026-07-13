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Організатори Вімблдона-2026 виплатили учасникам рекордні призові

15:36 13.07.2026 Пн
2 хв
Тріумфатори цьогорічного розіграшу забрали додому найбільші чеки в історії
aimg Андрій Костенко
Яннік Сіннер та Лінда Носкова залишають Лондон не тільки з трофеями (фото: x.com/Wimbledon)

Вімблдонський турнір-2026 завершився не лише яскравими тріумфами, а й історичним фінансовим рекордом. Переможці одиночних розрядів отримали найбільші суми призових за весь час існування змагань завдяки рекордному загальному бюджету у розмірі 64,2 мільйона фунтів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sporting News.

Скільки заробили чемпіони

Італієць Яннік Сіннер захистив свій титул у чоловічому одиночному розряді, здолавши у фіналі Александера Звєрєва з Німеччини, а чешка Лінда Носкова вперше в кар'єрі виграла жіночий трофей, завршивши на свою користь фінальний поєдинок із співвітчизницею Кароліною Муховою.

Обидва чемпіони отримали по 3,6 мільйона фунтів (близько 4,8 мільйона доларів), що на 600 тисяч фунтів більше за торішній показник. Фіналісти турніру заробили по 1,8 мільйона фунтів.

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Розподіл виплат по раундах

Зазначимо, що загальний призовий фонд цьогорічного Вімблдона зріс одразу на 10 мільйонів фунтів порівняно з минулим сезоном.

Фінансові виплати для одиночних розрядів розподілилися наступним чином:

  • Перший раунд: £80,000
  • Другий раунд: £126,000
  • Третій раунд: £185,000
  • Четвертий раунд (1/8 фіналу): £300,000
  • Чвертьфінал: £480,000
  • Півфінал: £900,000
  • Фіналіст: £1,800,000
  • Переможець: £3,600,000

Свої виплати також отримали учасники кваліфікаційних раундів (від 20 до 50 тисяч фунтів). У парному розряді дуети-переможці заробили по 760 тисяч фунтів на команду, тріумфатори міксту закрили турнір із чеком у 148 тисяч фунтів, а найкращі тенісисти на кріслах колісних в одиночному розряді збагатилися на 82 тисячі фунтів.

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