Мудрик програв справу у футбольному суді на мільйонну суму

Вінгер лондонського "Челсі" та національної збірної України Михайло Мудрик вкотре опинився в центрі гучного юридичного скандалу. Футболіст програв справу в Палаті з вирішення спорів Української асоціації футболу (УАФ) за позовом свого колишнього агента.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву журналіста Михайла Співаковського в ефірі програми "ТаТоТаке".
Позов проти футболіста подав його колишній агент Олексій Альохін, який представляє компанію ALIK Group. Претензії стосувалися невиплати частини комісійних після резонансного переходу гравця з донецького "Шахтаря" до лондонського "Челсі" у січні 2023 року.
"Палатою було частково задоволено позов тепер вже екс-агента Михайла Мудрика Олексія Альохіна щодо невиплат частини агентських комісійних після переходу футболіста в "Челсі", - зазначив інсайдер.
Як з'ясувалося, конфлікт виник через фінальний фінансовий етап співпраці. Мудрик мав перерахувати компанії свого колишнього агента останній транш, розмір якого становить 1,3 мільйона євро. Оскільки ці кошти так і не надійшли на рахунки, юристи Альохіна звернулися до футбольного правосуддя.
Самі представники компанії ALIK Group наразі утримуються від публічних заяв та відмовилися коментувати рішення.
Очікується, що Українська асоціація футболу офіційно оприлюднить вердикт Палати з вирішення спорів наприкінці липня у спеціальному прес-релізі.
Попри те, що Мудрик програв перший етап розгляду, ця ухвала ще не є остаточною. Півзахисник зберігає право оскаржити рішення УАФ в апеляційному порядку, проте зробити це можна буде виключно в Спортивному арбітражному суді (CAS) в Лозанні.
Наразі 25-річний українець переживає вкрай насичений період у кар'єрі, який, на жаль, більше пов'язаний із судовими тяжбами поза межами футбольного поля.
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