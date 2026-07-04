Мрії про українське дербі розбиті: Снігур поступилася американці на Вімблдоні-2026

Киянка Дарія Снігур (WTA №77) не змогла пробитися до 1/8 фіналу Вімблдону-2026. У матчі третього кола на кортах Лондона українка поступилася потужній американці Ешлін Крюгер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.
Ця зустріч стала першим очним протистоянням тенісисток на професійному рівні. Експерти зазначали, що Снігур традиційно має проблеми проти високих суперниць із сильними ударами, оскільки помітно поступається їм у фізичній потужності. На жаль, звітний поєдинок лише підтвердив це правило. Бій тривав рівно одну годину.
Початок першої партії не віщував катастрофи: тенісистки стабільно обмінювалися геймами. Ключовий епізод усього матчу стався за рахунку 2:2, коли Дарія мала потрійний брейк-пойнт, але не змогла його реалізувати.
Невдовзі, за рахунку 3:4 на користь американки, на брейк-пойнті суперниці Снігур перейшла в тотальну атаку й буквально заганяла Крюгер по задній лінії. Проте удар відчаю від американки знайшов трос - м'яч зрадницьки перевалився на бік українки.
Цей прикрий рикошет приніс Крюгер брейк (3:5), після якого Дарія психологічно так і не змогла отямитися. Боротьба фактично завершилася. Крюгер холоднокровно забрала перший сет, а в другій партії одразу повела 2:0 і без проблем довела справу до перемоги, дозволивши Снігур взяти лише два гейми.
Статистика підтверджує ігрову перевагу американки: вона виконала 5 ейсів (у Дарії - 0) та записала на свій рахунок 12 вінерів проти 10 в українки. Снігур не допомогла навіть велика кількість подвійних помилок з боку опонентки (8 проти 1 в українки) - Дарія не реалізувала жодного з 4 брейк-пойнтів за гру.
Попри цю поразку, Вімблдон-2026 став для Дарії Снігур найкращим турніром серії Grand Slam у кар'єрі. Раніше її максимумом був вихід до другого кола на Ролан Гарросі-2026 та US Open-2022.
Цьогоріч у Лондоні Снігур створила справжній фурор. Нагадаємо, що на самому старті трав'яного мейджору киянка сенсаційно вибила Еліну Світоліну (WTA №8), оформивши вражаючий камбек, а в другому колі впевнено розібралася з француженкою Леолією Жанжан.
Завдяки цьому успішному виступу, вже за тиждень Дарія оновить особисте досягнення в рейтингу WTA і вперше в кар'єрі підніметься до топ-60 найсильніших тенісисток планети.
У разі перемоги Снігур, в 1/8 фіналу вболівальники побачили б суто українське протистояння. Адже раніше перша ракетка України Марта Костюк ефектно розбила іншу представницю США Емму Наварро.
Тепер омріяне дербі скасовується: кривдниця Снігур, Ешлін Крюгер, виходить у четверте коло, де зіграє саме проти Марти Костюк.
Раніше ми детально аналізували, як Марта Костюк зняла прокляття незручної суперниці та встановила шалений рекорд на Вімблдоні-2026.