Мрії про українське дербі розбиті: Снігур поступилася американці на Вімблдоні-2026

Фатальний трос і брак потужності: як пройшов матч

Ця зустріч стала першим очним протистоянням тенісисток на професійному рівні. Експерти зазначали, що Снігур традиційно має проблеми проти високих суперниць із сильними ударами, оскільки помітно поступається їм у фізичній потужності. На жаль, звітний поєдинок лише підтвердив це правило. Бій тривав рівно одну годину.

Початок першої партії не віщував катастрофи: тенісистки стабільно обмінювалися геймами. Ключовий епізод усього матчу стався за рахунку 2:2, коли Дарія мала потрійний брейк-пойнт, але не змогла його реалізувати.

Невдовзі, за рахунку 3:4 на користь американки, на брейк-пойнті суперниці Снігур перейшла в тотальну атаку й буквально заганяла Крюгер по задній лінії. Проте удар відчаю від американки знайшов трос - м'яч зрадницьки перевалився на бік українки.

Цей прикрий рикошет приніс Крюгер брейк (3:5), після якого Дарія психологічно так і не змогла отямитися. Боротьба фактично завершилася. Крюгер холоднокровно забрала перший сет, а в другій партії одразу повела 2:0 і без проблем довела справу до перемоги, дозволивши Снігур взяти лише два гейми.

Статистика підтверджує ігрову перевагу американки: вона виконала 5 ейсів (у Дарії - 0) та записала на свій рахунок 12 вінерів проти 10 в українки. Снігур не допомогла навіть велика кількість подвійних помилок з боку опонентки (8 проти 1 в українки) - Дарія не реалізувала жодного з 4 брейк-пойнтів за гру.

Особистий рекорд та історичний прорив у ТОП-60

Попри цю поразку, Вімблдон-2026 став для Дарії Снігур найкращим турніром серії Grand Slam у кар'єрі. Раніше її максимумом був вихід до другого кола на Ролан Гарросі-2026 та US Open-2022.

Цьогоріч у Лондоні Снігур створила справжній фурор. Нагадаємо, що на самому старті трав'яного мейджору киянка сенсаційно вибила Еліну Світоліну (WTA №8), оформивши вражаючий камбек, а в другому колі впевнено розібралася з француженкою Леолією Жанжан.

Завдяки цьому успішному виступу, вже за тиждень Дарія оновить особисте досягнення в рейтингу WTA і вперше в кар'єрі підніметься до топ-60 найсильніших тенісисток планети.

Замість дербі - американська загроза для Костюк

У разі перемоги Снігур, в 1/8 фіналу вболівальники побачили б суто українське протистояння. Адже раніше перша ракетка України Марта Костюк ефектно розбила іншу представницю США Емму Наварро.

Тепер омріяне дербі скасовується: кривдниця Снігур, Ешлін Крюгер, виходить у четверте коло, де зіграє саме проти Марти Костюк.