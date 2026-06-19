Мільйонний трансфер в УПЛ: "Динамо" продає півзахисника за солідну суму

Київське "Динамо" офіційно оголосило про завершення співпраці з 23-річним центральним півзахисником Олександром Яциком. Новим клубом футболіста стане ФК "Харків".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт столичного клубу.
Олександр Яцик перебував у структурі київського клубу з літа 2019 року, куди перейшов із футбольної школи київської "Оболоні". Він швидко став лідером та капітаном юнацького складу "біло-синіх", разом з яким яскраво виступав у Юнацькій лізі УЄФА.
За першу команду "Динамо" хавбек дебютував у серпні 2022 року в матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти лісабонської "Бенфіки". Згодом Олександр провів два сезони в оренді у луганській "Зорі", після чого знову повернувся до столиці.
У сезоні-2025/2026 Яцик відіграв за киян 27 матчів у всіх турніра, забив 3 голи та став разом із командою володарем Кубка України. Загалом на його рахунку 30 поєдинків у футболці "Динамо".
Новим клубом півзахисника стане ФК "Харків". Віце-президент клубу Юрій Коротун в ефірі "Ранку Чемпіонів" на Champion Radio підтвердив, що "всі папери вже підписано, і з понеділка гравець стає до роботи".
За інформацією інсайдерів, деталі угоди виглядають так:
До слова, як зазначив Юрій Коротун, на трансфері Яцика харківський клуб зупинятися не збирається. Наразі на фінальному етапі переговорів перебувають ще два футболісти.
Ім'я одного з потенційних новачків віце-президент уже розсекретив – клуб веде активний процес підписання 22-річного аргентинського півзахисника Рафаеля Профіні, який виступає на батьківщині за "Уніон Санта-Фе".
Зазначимо, що ФК "Харків" – це колишній "Металіст 1925", який у червні поточного року офіційно провів масштабний ребрендинг, змінивши назву, логотип та емблему.
Раніше ми повідомили, що перша ракетка України Еліна Світоліна стала амбасадоркою ФК "Харків".