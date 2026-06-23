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Мбаппе та Голанд бʼють рекорди: Франція та Норвегія достроково в плейоф ЧС-2026

09:48 23.06.2026 Вт
2 хв
Матч фаворитів перервали на понад дві години, але рекорди все одно впали
aimg Катерина Урсатій
Кіліан Мбаппе (фото: Getty Images)

Збірні Франції та Норвегії достроково забезпечили собі путівки до плейоф чемпіонату світу з футболу 2026 року після перемог у другому турі. Ключові форварди команд Кіліан Мбаппе та Ерлінг Голанд відзначилися унікальними гольовими досягненнями, попри форс-мажор із погодою.

Двогодинна пауза через грозу та дубль Мбаппе

Матч між Францією та Іраком у Філадельфії ледь не зірвався через шалену негоду. Одразу після першого тайму гру зупинили понад ніж на дві години. Згідно з безпековими правилами ФІФА, через удари блискавок поблизу арени глядачів та футболістів евакуювали у внутрішні приміщення.

Попри вимушений простій і повторну розминку, французи розгромили суперника з рахунком 3:0.

Головним героєм зустрічі став Кіліан Мбаппе, який оформив дубль. Француз наздогнав легендарного Мірослава Клозе за кількістю голів на чемпіонатах світу (16 м'ячів).

Третій гол на свій рахунок записав чинний володар "Золотого м'яча" Усман Дембеле.

Головний тренер триколорових Дідьє Дешам після гри зізнався, що така довга пауза сталася в його кар'єрі вперше, і в роздягальні команді довелося буквально вбивати час, щоб не втратити тонус.

Історичний рекорд Голанда та перестрілка з Сенегалом

Паралельний матч групи I між Норвегією та Сенегалом у Нью-Джерсі теж пройшов під акомпанемент зливи, але без зупинок, і завершився бойовою перемогою європейців - 3:2.

Ерлінг Голанд забив двічі та встановив суперрекорд. Він став лише шостим футболістом в історії, який зумів відзначитися мінімум дублем у кожному з двох своїх перших матчів на дебютному ЧС. Раніше таке вдавалося лише одиницям, зокрема Гаррі Кейну у 2018 році.

Загалом норвезька зірка демонструє аномальну статистику: Голанд забиває за збірну в кожному офіційному матчі ще з жовтня 2024 року, маючи у своєму активі 24 голи за останні 12 ігор.

Турнірне становище у групі I після 2 турів

Завдяки цим результатам Франція та Норвегія набрали по 6 очок і стали недосяжними для конкурентів.

  1. Франція - 6 очок (різниця м'ячів 6:1)
  2. Норвегія - 6 очок (7:3)
  3. Сенегал - 0 очок (3:6)
  4. Ірак - 0 очок (1:7)

У заключному турі, який відбудеться у п'ятницю, 26 червня, Франція та Норвегія зійдуться в очному протистоянні за перше місце в квартеті.

Раніше стало відомо, що збірна Німеччини втратила основного захисника до кінця ЧС-2026.

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ФранціяНорвегіяЧемпіонат світуФутбол