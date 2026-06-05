"Ліверпуль" презентував нового тренера: як це змінить долю Забарного

Призначення на "Енфілді": деталі та передумови

На тренерському містку іспанець змінить нідерландця Арне Слота, якого було звільнено після сезону без трофеїв та фінішу на п'ятій сходинці АПЛ.

Водночас за підсумками минулого сезону "Ліверпуль" виконав ключове завдання – кваліфікувався до Ліги чемпіонів.

Першим випробуванням для нового тренера "червоних" стане літній товариський турнір Premier League Summer Series у США, який пройде наприкінці липня – на початку серпня. Там суперниками мерсисайдців будуть англійські "Сандерленд", "Рексем" і "Лідс".

Від легенди "Атлетіка" до сенсації АПЛ

Андоні Іраола – представник баскської тренерської школи. Більшу частину своєї ігрової кар'єри він провів у "Атлетіку" з Більбао, відігравши за клуб понад 500 матчів протягом 12 сезонів.

На тренерському містку фахівець встиг попрацювати з кіпрським АЕКом із Ларнаки та іспанським "Райо Вальєкано", після чого у 2023 році перебрався до англійського "Борнмута".

Саме в стані "вишень" Іраола створив справжню сенсацію. Протягом трьох років під його керівництвом скромна команда демонструвала постійний прогрес у Прем'єр-лізі:

Сезон-2023/24: 12-те місце в АПЛ.

12-те місце в АПЛ. Сезон-2024/25: 9-те місце в АПЛ.

9-те місце в АПЛ. Сезон-2025/26: Історична 6-та сходинка в турнірній таблиці, яка вперше в історії "Борнмута" гарантувала клубу путівку до Ліги Європи.

До "Ліверпуля" іспанець переходить не один. Він планує перевезти на нове місце роботи весь свій перевірений штаб помічників, з якими досягав успіху на "Віталіті Стедіум": Пабло де ла Торре, Томмі Елфіка, Шона Купера та Тома Веббера.

Чи возз'єднається Забарний з екс-наставником

Одразу після призначення Іраоли європейські ЗМІ почали активно пов'язувати з "Ліверпулем" українського центрального захисника Іллю Забарного. 23-річний оборонець виступає за французький ПСЖ, з яким у поточному сезоні виграв Лігу 1 та Лігу чемпіонів, провівши загалом 37 матчів і забивши один гол.

За інформацією джерел, представники українця вже провели попередні переговори з керівництвом мерсисайдців і запропонували кандидатуру гравця. Інтерес "Ліверпуля" до підсилення захисної лінії є цілком предметним, оскільки команду найближчим часом має залишити французький центрбек Ібраїма Конате.

Скаути "червоних" дають виключно позитивні звіти щодо гри вихованця київського "Динамо", спираючись на попередній інтерес до нього. Важливим фактором є й бажання самого Забарного. Повідомляється, що Ілля дуже хоче перебратися на "Енфілд", щоб знову працювати під керівництвом Іраоли, з яким вони вже перетиналися під час спільного етапу кар'єри в "Борнмуті".