Костюк драматично поступилася Носковій у півфіналі Вімблдона-2026

Вімблдон-2026. Півфінал

Лінда Носкова (Чехія) – Марта Костюк (Україна) – 6:4, 6:4

Розклади до матчу

Цього сезону Марту важко перехвалити, адже вона грає дуже добре і показує чудові результати. На рахунку українки вже два півфінали на мейджорах, виграний турнір серії WTA 1000 у Мадриді, а також трофей у Руані. При цьому Костюк ніколи не славилася сильною грою на траві, тож такого потужного виступу на Вімблдоні вона навіть сама від себе не очікувала.

Спортсменка лише вкотре підтверджує, як серйозно вона прогресує, і навіть покриття вже не має великого значення.

Суперницею Марти у півфіналі стала Лінда Носкова з Чехії, яка у світовому рейтингу випереджає українку на одну позицію. Раніше тенісистки зустрічалися лише раз – у чвертьфіналі турніру в Мадриді, де Костюк святкувала перемогу з рахунком 7:6, 6:0.

Як пройшла гра

У першому сеті обидві суперниці діяли надзвичайно зібрано та відповідально. Кожна з тенісисток методично брала свої подачі, вичікуючи помилку опонентки. Так справа йшла до 10-го гейму, коли, на жаль, схибила українка. За рахунку 5:4 на користь Носкової, Марта надзвичайно слабко зіграла на власних м'ячах. Подарувала чешці розкішну фору – 0:40, кинулася рятувати ситуацію, але мала успіх лише в одному розіграші. Перший сет приніс успіх Носковій – 6:4.

У другій партії Костюк віддала чешці свою подачу вже на початку (1:3). Проте одразу виправила помилку, здійснивши брейк (2:3). Згодом рахунок знову став рівним і пртистояння проходило за сценарієм першого сету. Фатальним для українки знову став 10-й гейм, у якому вона вдруге поступилася на власних м'ячах. Носкова виграла сет (6:4) і матч та вийшла у фінал.

Вирішальний поєдинок жіночого одиночного розряду вперше в історії Вімблдона буде чеським: титул розіграють Кароліна Мухова та Лінда Носкова. Гра відбудеться у суботу, 11 липня,

Підсумок для Костюк

Марта вдруге зіграла у півфіналі турніру Grand Slam. Місяць тому вона дісталася цієї стадії на Ролан Гаррос.

Костюк стала третьою українкою, що зіграла у півфіналі мейджора, та другою, що зробила це саме на Вімблдоні, після Еліни Світоліної у 2019 та 2023 роках.



За підсумками трав'яного мейджора 24-річна українка оновить особистий рекорд у рейтингу WTA, піднявшись на 11-е місце.