Коли вмикати трансляцію: "Динамо" отримало від УЄФА офіційний розклад матчів у Лізі Європи

Київське "Динамо" дізналося офіційний розклад поєдинків стартового раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА сезону-2026/27.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт столичного клубу.
У межах першого етапу відбору підопічні Ігоря Костюка поміряються силами з румунським клубом "Університатя" (Клуж-Напока).
Перший, номінально домашній для киян поєдинок відбудеться у четвер, 9 липня, у польському Любліні. Зустріч прийме стадіон "Арена Люблін", а стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом (о 19:00 за місцевим).
Матч-відповідь пройде за тиждень, 16 липня, в Румунії. Поєдинок на стадіоні "Клуж Арена" розпочнеться о 20:30 за київським часом. Саме в цьому протистоянні визначиться, хто пройде далі за сіткою єврокубків.
Минулий розіграш української Прем'єр-ліги столичний гранд завершив на четвертій позиції в табелі про ранги. Втім, завдяки завоюванню Кубка України кияни гарантували собі путівку саме до другого за престижністю євротурніру. Для виходу до основного етапу Ліги Європи "Динамо" необхідно подолати чотири раунди відбору.
Подальші сценарії команди залежать виключно від результату дуелі з румунами:
У обох випадках матчі другого раунду кваліфікації відбудуться 23 та 30 липня.
Раніше ми повідомили, що "Динамо" продало півзахисника прямому конкуренту за солідну суму.