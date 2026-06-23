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Коли вмикати трансляцію: "Динамо" отримало від УЄФА офіційний розклад матчів у Лізі Європи

16:54 23.06.2026 Вт
2 хв
Затверджено точні дати та час битв проти румунської "Університаті"
aimg Андрій Костенко
"Динамо" першим с з українських клубів стартує в єврокубках (фото: ФК "Динамо")

Київське "Динамо" дізналося офіційний розклад поєдинків стартового раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА сезону-2026/27.

Де та о котрій гратимуть кияни

У межах першого етапу відбору підопічні Ігоря Костюка поміряються силами з румунським клубом "Університатя" (Клуж-Напока).

Перший, номінально домашній для киян поєдинок відбудеться у четвер, 9 липня, у польському Любліні. Зустріч прийме стадіон "Арена Люблін", а стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом (о 19:00 за місцевим).

Матч-відповідь пройде за тиждень, 16 липня, в Румунії. Поєдинок на стадіоні "Клуж Арена" розпочнеться о 20:30 за київським часом. Саме в цьому протистоянні визначиться, хто пройде далі за сіткою єврокубків.

Єврокубкові перспективи "Динамо"

Минулий розіграш української Прем'єр-ліги столичний гранд завершив на четвертій позиції в табелі про ранги. Втім, завдяки завоюванню Кубка України кияни гарантували собі путівку саме до другого за престижністю євротурніру. Для виходу до основного етапу Ліги Європи "Динамо" необхідно подолати чотири раунди відбору.

Подальші сценарії команди залежать виключно від результату дуелі з румунами:

  • Якщо "біло-сині" здолають румунський бар'єр, у другому раунді кваліфікації Ліги Європи вони зіграють проти грецького ПАОКа.
  • У разі поразки опустяться в третій за рангом турнір – Лігу конференцій, де зустрінуться з норвезьким "Бранном".

У обох випадках матчі другого раунду кваліфікації відбудуться 23 та 30 липня.

Раніше ми повідомили, що "Динамо" продало півзахисника прямому конкуренту за солідну суму.

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