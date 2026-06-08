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Історична перемога та нове місце: де перебуває Україна у таблиці волейбольної Ліги націй

12:31 08.06.2026 Пн
2 хв
Перші кроки серед еліти світового волейболу. Українки забирають історичну перемогу та дізнаються проміжне місце
aimg Катерина Урсатій
Жіноча збірна України з волейболу (фото: en.volleyballworld.com)

Жіноча збірна України з волейболу завершила свій дебютний ігровий тиждень у престижній Лізі націй-2026. Наша команда зуміла набрати перші очки та закріпитися в середині турнірної таблиці.

Про це повіомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

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Історичний тріумф над Німеччиною та перші очки

У розіграші Ліги націй-2026 беруть участь 18 найсильніших збірних планети. Протягом стартового етапу українки провели чотири важкі поєдинки.

Головною прикрасою цього тижня стала героїчна перемога над збірною Німеччини з рахунком 3:2, яка принесла Україні перші історичні бали в еліті.

В інших протистояннях «синьо-жовті» дали бій визнаним фавориткам, але поступилися США (0:3), Японії (1:3) та Франції (2:3). Наразі в активі нашої команди 3 очки та різниця партій 6:11.

Бразильський рекорд та домінування Азії

Верхівку турнірної таблиці окупували збірні Бразилії та Японії, які пройшли перший етап без жодної поразки (по 11 очок).

Латиноамериканки встигли створити головну сенсацію весни - вони перервали шалену дворічну безпрограшну серію чинних чемпіонок світу та Ліги націй з Італії.

Самі ж італійки наразі йдуть третіми, замикаючи трійку лідерів. До першої п'ятірки також пробилися волейболістки Чехії та США.

Турнірна таблиця Ліги націй (ТОП-15 після першого тижня):

  1. Бразилія - 4 перемоги (4 матчі), 11 очок (12:4)
  2. Японія - 4 перемоги, 11 очок (12:4)
  3. Італія - 3 перемоги, 10 очок (11:4)
  4. Чехія - 3 перемоги, 9 очок (9:3)
  5. США - 3 перемоги, 8 очок (9:5) ...
  6. Німеччина - 1 перемога, 4 очки (5:10)
  7. Франція - 1 перемога, 3 очки (7:11)
  • 15. УКРАЇНА - 1 перемога, 3 очки (6:11)

Вектор на Бангкок: що чекає на Україну далі

Попереду на волейболісток коротка пауза для відновлення сил. Другий ігровий тиждень Ліги націй запланований на 17–21 червня.

Свої наступні поєдинки збірна України проведе у Бангкоку (Таїланд).

ʼТам суперницями наших дівчат стануть господарки майданчика - збірна Таїланду, а також потужні команди Польщі, Нідерландів та Болгарії.

Раніше ми повідомили повний розклад матчів і трансляцій жіночої збірної України в дебютному сезоні Ліги націй.

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