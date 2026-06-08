Історична перемога та нове місце: де перебуває Україна у таблиці волейбольної Ліги націй

Жіноча збірна України з волейболу завершила свій дебютний ігровий тиждень у престижній Лізі націй-2026. Наша команда зуміла набрати перші очки та закріпитися в середині турнірної таблиці.
Про це повіомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.
У розіграші Ліги націй-2026 беруть участь 18 найсильніших збірних планети. Протягом стартового етапу українки провели чотири важкі поєдинки.
Головною прикрасою цього тижня стала героїчна перемога над збірною Німеччини з рахунком 3:2, яка принесла Україні перші історичні бали в еліті.
В інших протистояннях «синьо-жовті» дали бій визнаним фавориткам, але поступилися США (0:3), Японії (1:3) та Франції (2:3). Наразі в активі нашої команди 3 очки та різниця партій 6:11.
Верхівку турнірної таблиці окупували збірні Бразилії та Японії, які пройшли перший етап без жодної поразки (по 11 очок).
Латиноамериканки встигли створити головну сенсацію весни - вони перервали шалену дворічну безпрограшну серію чинних чемпіонок світу та Ліги націй з Італії.
Самі ж італійки наразі йдуть третіми, замикаючи трійку лідерів. До першої п'ятірки також пробилися волейболістки Чехії та США.
Попереду на волейболісток коротка пауза для відновлення сил. Другий ігровий тиждень Ліги націй запланований на 17–21 червня.
Свої наступні поєдинки збірна України проведе у Бангкоку (Таїланд).
ʼТам суперницями наших дівчат стануть господарки майданчика - збірна Таїланду, а також потужні команди Польщі, Нідерландів та Болгарії.
Раніше ми повідомили повний розклад матчів і трансляцій жіночої збірної України в дебютному сезоні Ліги націй.