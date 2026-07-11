Іспанія із драматичною розв'язкою перемогла Бельгію в 1/4 фіналу ЧС-2026 (відео)

Сюжет матчу Іспанія – Бельгія

Початок матчу вийшов відносно спокійним і перший небезпечний момент створили іспанці: це Ямаль пробив низом повз ворота. Однак вже у наступній атаці іспанці суперника не пошкодували: Педро Порро вивів на ударну позицію Дані Ольмо, з його ударом Тібо Куртуа впорався, а от добивання від Фабіана Руїса стало занадто складною задачею – 1:0.

Бельгія відігралася незадовго до перерви: Де Кетеларе відгукнувся на подачу від Кастаня з правого флангу, на мить випередив Кубарсі і головою відправив м'яч у ворота. Це не жарт – іспанці пропустили перший гол на ЧС-2026!

У другому таймі на полі точилася інтенсивна боротьба, але ніхто з суперників не міг вийти вперед. Все змінилося, коли на 71-й хвилині голкіпер бельгійців Тібо Куртуа зазнав травми і був змушений залишити поле

А на 86-й хвилині Луїс де ла Фуенте випустив на поле свого джокера – Мікеля Меріно. Тому знадобилося рівно дві хвилини, щоб зробити те, що він вміє найкращим чином: забити переможний м'яч на останніх хвилинах. Потужний удар від Кубарсі Ламменс відбив, але ніхто не перешкодив Меріно забити вирішальний м'яч – 2:1 на користь Іспанії.

Огляд матчу Іспанія – Бельгія та відео голів:

Матчі 1/2 фіналу ЧС-2026

У півфіналі збірна Іспанії зустрінеться зі збірною Франції, яка раніше здолала команду Марокко. Цей матч заплановано на 14 липня, початок о 22:00 за київським часом.

Інша півфінальна пара визначиться завтра вранці: в ніч на неділю Норвегія зіграє проти Англії, а Аргентина зустрінеться зі Швейцарією. Переможці цих протистоянь і зіграють один з одним в 1/2 фіналу чемпіонату світу.