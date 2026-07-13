Ганебне рішення: міжнародна федерація повністю повернула прапор і гімн Росії

Попередні обмеження стосовно російських спортсменів скасували на тлі рішення Міжнародного олімпійського комітета зняти рекомендації щодо обмеження участі спортсменів з Росії в міжнародних змаганнях.

Відтепер росіяни мають право брати участь у всіх офіційних турнірах під егідою ITTF. На відміну від попередніх компромісних нейтральних статусів, вони зможуть використовувати власну національну символіку, включаючи прапор та гімн, а також приносити очки своїй країні у загальнокомандні заліки.

Скасування санкцій також поширюється на офіційних осіб, суддів та можливість проведення міжнародних заходів, що викликало значний резонанс у спортивній спільноті.

Обмеження стосовно російських спортсменів

Водночас в ITTF зазначили, що їх рішення не впливає на вже існуючі обмеження, впроваджені окремими країнами, а також антидопінговими чи дисциплінарними нормами.

Також рішення не поширюється на питання, які перебувають у компетенції МОК або інших органів щодо Олімпійських ігор чи олімпійської акредитації, квот, прапора, гімну, національної символіки, форми, статусу делегацій чи умов участі.

Слова підтримки на адресу України

Також в офіційній комунікації Міжнародна федерація настільного тенісу наголосила, що лишається солідарною із Україною та українською спільнотою настільного тенісу.

"ITTF визнає глибокий вплив, який триваюча війна мала на українських спортсменів, тренерів, офіційних осіб, клуби та сім'ї. Це рішення не зменшує підтримки ITTF України, а також її турботи про тих, хто продовжує страждати від конфлікту. ITTF залишається відданою підтримці спільноти настільного тенісу в Україні через різні канали", - наголосили в федерації.